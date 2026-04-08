プロ野球セ・リーグは7日に各地で3試合が開催され、阪神、広島、DeNAが勝利しました。

2位阪神は首位ヤクルト相手に大量得点しました。5回に森下翔太選手の3号2ランなどで4点勝ち越しに成功。佐藤輝明選手は今季1号含む4安打4打点と活躍しました。投げては才木浩人投手が8回3失点で今季2勝目。セ・リーグタイ記録の16奪三振を記録しました。

4位広島は3位巨人に効率良い攻撃で勝利しました。両チーム無得点の4回、ファビアン選手がチーム初ヒットとなる2ランを放ち先制。5回には大盛穂選手がチーム2安打目の2ランを放ちリードを広げました。投げては森下暢仁投手が7回途中2失点で今季初勝利。9回に登板した中粼翔太投手は7年ぶりにセーブを挙げました。

5位DeNAは同率5位の中日に逆転勝利。1点を追う4回に3連打でノーアウト満塁とし、蝦名達夫選手が逆転タイムリー2ベース、牧秀悟選手がタイムリー2ベースを放ち、この回一挙4得点で試合をひっくり返しました。投手陣では5回からリリーフした橋本達弥投手が1回2奪三振無失点でプロ初勝利をマークしています。

3試合の結果、広島が巨人と入れ替わって3位浮上。首位ヤクルトと2位阪神のゲーム差は0.5に縮まっています。

＜7日のセ・リーグ結果＞

◆阪神 9-3 ヤクルト

勝利【阪神】才木浩人(2勝)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝1敗)

本塁打

【ヤクルト】丸山和郁1号

【阪神】森下翔太3号、佐藤輝明1号

◆広島 5-2 巨人

勝利【広島】森下暢仁(1勝1敗)

敗戦【阪神】ウィットリー(1敗)

セーブ【広島】中粼翔太(1勝1Ｓ)

本塁打【広島】ファビアン1号、大盛穂1号

◆DeNA 5-3 中日勝利【DeNA】橋本達弥(1勝)敗戦【中日】金丸夢斗(1敗)本塁打【中日】板山祐太郎1号