「盲点だった（涙）」1年前から本気の【ラン活】→ 入学後に気づいた『まさかの誤算』で台無しに！？

入学準備では、できるだけ後悔のないように時間をかけたいものです。特にランドセルについては、早くから情報を集める家庭も少なくありません。ところが入学してから、盲点に気づくことも。今回は、友人のエピソードをご紹介します。

軽さ重視で決定

息子が小学校に入学するにあたり、わが家ではかなり早いうちからランドセル探しを始めていました。いわゆる「ラン活」です。

息子は小柄なので、できるだけ軽いものを選びたい。そう思い、年中のころから情報を集めていたのです。

6年間使うものなので、失敗したくないという気持ちもありました。

いろいろ調べる中で、珍しいモデルを見つけました。

一般的なタイプのようにフタが全部を覆うのではなく、「半かぶせ」と呼ばれる形です。布の面積が多く、構造もシンプルな分、とても軽いのが特徴でした。

「これなら、負担が少ないね」

家族で納得し、早い段階で購入を決めました。

問題発生！？

ところが入学してから、思わぬ壁に直面したのです。

新一年生は「交通安全ランドセルカバー」を付ける決まりがありました。街でよく見かける、あの黄色いカバーです。新一年生の目印として付けるものだそうです。

さっそく取り付けようとしたとき、私はあることに気づきました。

……あれ？

うまく付かない。

半かぶせの形とカバーが合わず、カバーを付けると開け閉めができません。

まさか、こんなところに盲点があるとは……。