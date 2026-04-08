気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

毎日がただ終わる人の共通点

「今日も、特に何もなかったな」

そう思いながら、1日が終わる。

仕事はした。

やるべきことも、ちゃんとこなした。

それでも、なぜか満たされない。

この状態が続くと、人はこう考え始める。

「もっと頑張らなきゃいけないのかもしれない」と。

だが、問題はそこではない。

むしろ逆だ。

毎日が“ただ終わる人”には、ある共通点がある。

それは「時間を過剰に意識しながら生きている」ことだ。

常に「次は何をするか」「あとどれくらいか」を気にしていると、

一見、効率的で、無駄のない生き方に見える。

だがその状態では、

どれだけ充実した1日でも、“消化しただけ”で終わる。

「タイムフリー・ゾーン」をつくろう

では、どうすればいいのか。

そのヒントが、「タイムフリー・ゾーン」にある。

時間を気にせず、楽しいことをして過ごす時間を意識的につくろう。

現代の社会では、時間が私たちにとって最も貴重で限られた資源のように感じられることが多い。だからこそ、時間を気にせずに好きなことをして過ごす「タイムフリー・ゾーン」をつくることで、大きな解放感が得られる。

意図的にこうした時間を設けることで、日々感じている時間のプレッシャーから一時的に解放され、好きなことを存分に楽しめるようになる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

多くの人は、時間を無駄にしないことばかり考えている。

だが、それだけでは、人生は満たされない。

むしろ必要なのは、

「あえて時間を気にしない時間」を持つことだ。

何かを達成しなくてもいい。意味がなくてもいい。

ただ、その時間に没頭する。

この時間があるかどうかで、

「毎日がただ終わる人」と、「ちゃんと生きている」と感じられる人を分ける。

忙しさの中で見落とされがちだが、

本当に人生を変えるのは、こういう時間だ。

まずは短くてもいい。

「時間を忘れる時間」を、意識してつくること。

それが、“何も残らない毎日”から抜け出す、最初の一歩になる。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）