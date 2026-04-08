東京都在住の50代女性・Nさんは中学校1年生の時、友達と遊んだ帰りに財布を落としてしまった。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

そのため自宅に帰るための電車には乗れず、頑張って歩くことにしたのだが......。

＜Nさんからのおたより＞

中学一年生の頃のことです。

友達と遊んだあと、電車に乗って帰るために駅へ向かい、切符売り場へ着いた時に、お財布を落としたことに気付きました。

自宅は歩いて帰るには遠いけれど、とにかく家の方向へ歩くことにしたのですが......。

ずぶぬれで歩いていると

暫く歩いていると、雨が降って来ました。

傘を持っていなかったので、仕方なくずぶ濡れで歩きつづけます。

すると、会社のような建物から1人のおじさんが出てきて、傘を渡してくれました。

「お返しできないから...」と断ったけれど、「風邪をひくから持って行きなさい。返さなくて大丈夫だから」と。

お礼を言って傘を受け取り、なんとか1時間ちょっとで家に帰ってきました。

後日お返ししようと思っていましたが、何処をどうやって帰って来たのかわからずに、ずっと気にはなっていましたが、お返しできませんでした。

大人になり、車を運転するようになってから何処かからの帰りに通った道で「見覚えがあるなぁ」と思ったら、傘を受け取った通りでした。

あの時の通りだと気が付いて

「お礼を言いたい！ 傘もお返ししたい！」と思いましたが、月日が経ってしまったのと、中学一年生の自分の記憶で詳しく建物を覚えておらず、何もできませんでした。

ただ40年近く経った今でも感謝の気持ちは持ち続けています。

あの時、傘をくれた方。ありがとうございました！ おかげで風邪を引かずに済みました。

傘をお返しすることが出来なくてごめんなさい。

もしも逆の立場になるような場面に出会ったら、今度は傘を渡そうと思います。



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