プロ野球パ・リーグは7日、各地で3試合が行われました。

最下位に沈む西武は、首位ソフトバンクに打ち勝ち、連敗ストップ。2点ビハインドの4回に外崎修汰選手が第1号2ランを放ち同点とすると、5回には仲三優太選手のプロ初ホームランも飛び出し、計11安打8得点を挙げました。ソフトバンクは終盤に得点を重ねるも反撃及ばず。連勝が2で止まりました。

ともに連勝中の日本ハムと楽天は、4回に楽天が黒川史陽選手の2点タイムリーツーベースで先制。5回にも1点を追加します。投手陣は前田健太投手が4回途中で急きょ降板となりますが、2番手の加治屋蓮投手からリリーフ陣が得点与えず。引き分け挟み4連勝で楽天が2位に躍り出ました。完封負けの日本ハムは、開幕からの連続ホームランが9で止まり、連勝も4でストップです。

オリックスは同率4位のロッテと対戦。3回に押し出しで先制するも、6回に押し出しで奪い返され同点に。しかし7回に宗佑磨選手のタイムリーで勝ち越すと8回には西川龍馬選手が第1号ホームランを放ち、ロースコアゲームを制しました。ロッテは9回に1死2、3塁の好機をつくるもあと一本が出ませんでした。

＜7日のパ・リーグ結果＞

◆西武 8-6 ソフトバンク

勝利【西武】隅田知一郎(1勝0敗)

敗戦【ソフトバンク】大関友久(1勝1敗)

セーブ【西武】岩城颯空(0勝0敗2S)

本塁打【西武】外崎修汰1号、仲三優太1号【ソフトバンク】山川穂高4号、近藤健介3号

◆楽天 3-0 日本ハム

勝利【楽天】加治屋蓮(1勝0敗)

敗戦【日本ハム】細野晴希(1勝1敗)

セーブ【楽天】藤平尚真(0勝0敗3S)

◆オリックス 3-1 ロッテ勝利【オリックス】ペルドモ(1勝2敗)敗戦【ロッテ】澤田圭佑(1勝1敗)セーブ【オリックス】マチャド(0勝0敗2S)本塁打【オリックス】西川龍馬1号