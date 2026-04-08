50歳・スリムクラブ真栄田、自身の現在の貯金額に言及「楽しくレモンサワー飲んでたよ」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が5日、自身のXを更新。現在の貯金額について言及した。
【写真】「これで2千円いかない」と称賛…スリムクラブ真栄田が投稿した日高屋での注文
真栄田は、あるXユーザーの「40歳を過ぎてるのに、貯金が300万円もない人たちって、今まで何をしてきたんだろう…」という発言を引用し、「50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ」とコメントした。
この投稿にフォロワーからは「人生は楽しんだもん勝ちですよね」「レモンサワー飲みながら天海祐希さんを待たせてると思うと、こんなにも贅沢な人生はないと感じる」「日々生きるだけで精一杯ですわ スーパーで買ったセールの焼き鳥頬張りながら酎ハイ飲んで地方競馬する人生でええ」「まえださんはめっちゃ羽振り良いんですよね。収入も多いでしょうから、一般の貯金300万なしとはちょっと違うと思います」「人生は自分次第でえ〜よ〜！と聞こえてきました」「私もねえよ、と思いながら緑茶ハイを飲んでいます うま！」「人生謳歌してそうで羨ましい」などの反響が寄せられている。
【写真】「これで2千円いかない」と称賛…スリムクラブ真栄田が投稿した日高屋での注文
真栄田は、あるXユーザーの「40歳を過ぎてるのに、貯金が300万円もない人たちって、今まで何をしてきたんだろう…」という発言を引用し、「50代でねえよ。楽しくレモンサワー飲んでたよ」とコメントした。
この投稿にフォロワーからは「人生は楽しんだもん勝ちですよね」「レモンサワー飲みながら天海祐希さんを待たせてると思うと、こんなにも贅沢な人生はないと感じる」「日々生きるだけで精一杯ですわ スーパーで買ったセールの焼き鳥頬張りながら酎ハイ飲んで地方競馬する人生でええ」「まえださんはめっちゃ羽振り良いんですよね。収入も多いでしょうから、一般の貯金300万なしとはちょっと違うと思います」「人生は自分次第でえ〜よ〜！と聞こえてきました」「私もねえよ、と思いながら緑茶ハイを飲んでいます うま！」「人生謳歌してそうで羨ましい」などの反響が寄せられている。