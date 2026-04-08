大分県玖珠町の久留島武彦記念館（金成妍館長）で企画展「大こけし展」が開かれている。展示しているのは、同町出身で別府市在住の梅木高見さん（89）が長年収集してきたこけしで、2年前に梅木さんから町が寄贈を受けた。

自動車会社に勤務していた梅木さんは、30代のとき赴任した仙台市でこけしと出合った。東北地方はこけし発祥の地。江戸時代後期、温泉地のお土産として作られたとされ、東北各地で発展し全国に広がった。東北に伝わるこけしは「伝統こけし」と呼ばれ、地域や特徴によって11系統に分かれているという。

こけしに魅了された梅木さんは、約40年にわたって買い集めてきた。企画展では、333体のこけしを展示、紹介。11系統の特徴などを可視化し、分かりやすく解説している。

企画展が始まった4日のオープニングに、梅木さんは出席。「コレクションを活用いただけることに安心しています。少しでも役に立てたらうれしい」とあいさつした。

展示は19日まで。期間中、来館者に伝統こけし11系統の中から、お気に入りを見つけて投票してもらう「こけし総選挙」も行っている。入館料は町内者150円、町外者300円。18歳未満は無料。

（菊地俊哉）