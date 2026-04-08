バレーボール大同生命SVリーグ女子でレギュラーシーズン（RS）2位からプレーオフ（PO）に臨むSAGA久光スプリングスの初戦となる準々決勝の相手は、7位の群馬グリーンウイングスに決まった。POは全ラウンドが2戦先勝方式。SAGA久光は11〜13日に練習拠点のサロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で行われる準々決勝を突破すれば、18〜20日にホームのSAGAアリーナ（佐賀市）で行われる準決勝は、3位PFUブルーキャッツ石川かほく−6位クインシーズ刈谷の勝者との顔合わせとなる。 （西口憲一）

2021〜22年シーズン以来、4季ぶりの「日本一」を目指すSAGA久光が勝負のPOに向けてギアを上げた。4、5の両日にSAGAアリーナであったRS最終節のアランマーレ山形戦にいずれもストレート勝ち。RS7連勝フィニッシュで弾みをつけた。

「全員を（試合で）使えたのは次のラウンドに向けて収穫でした。時間がない中で、やっと相手が決まりましたし、修正できるところは修正したいです」

中田久美監督は4日の第1戦に続いて、5日の第2戦もベンチ入り全14選手をコートに送り込んだ。意図について「これからの試合、全然違うプレッシャーがかかってくる中で、どれだけ『普通』にできるか。プレッシャーとどう向き合うのかを全員に感じてほしくて起用しました」と説明した。

その起用に選手は個々の持ち場で応えた。中でも輝いたのが、ミドルブロッカーの井上未唯奈（みいな）選手（20）だった。2セット目から2枚替えで途中出場すると、3セット目は頭からコートイン。手足の長さを生かして打ち込んだアタックは71・4％（7打数5得点）の決定率をマークし、ブロックでも躍動した。ジュースにもつれ込んだ第3セットは31−30から渾身（こんしん）のブロックポイントで熱戦に幕を下ろした。「3セット目に関しては流れが行ったり来たりで、自分たちが我慢しないといけない場面があって…そういう緊張する中でも、アグレッシブに意思を一つにして攻めていくことができました」

限られたプレータイムの中で最高の結果を出した井上には試合後、うれしいプレゼントが待っていた。自身初のPOM（プレーヤー・オブ・ザ・マッチ）に輝き、会場の観客から万雷の拍手を送られた。「アップゾーンにいる時に、エリカさん（栄絵里香主将）やアヤさん（荒木彩花選手）から『あとブロックを決めたらPOMだよ。イケイケ！』と声をかけていただき、鼓舞されたので、絶対自分が最後取るつもりでコートに入りました」。ムードメーカーの役割も担うチーム随一の「元気印」は先輩の後押しを力に変えて、ヒロインの座をかっさらっていった。

少数精鋭のチームを束ねながら、昨秋開幕のRSを36勝8敗で乗り切った中田監督が振り返った。

「前回久光製薬（現SAGA久光）で監督をやらせていただいた時と、今回のリーグのシステムであったり、選手の質であったり、全く違う中で自分の指導者としての選手との関わり方、彼女たちと向き合って、感じていること、考えていることを受け止めるというか、共感…ともに感じる手段というのは、だいぶ変えてきたつもりです」

監督としてのスプリングスの指揮は10季ぶりだった。時を経て再び戦いの場に戻ってきた中田監督の選手たちを見守るまなざしは厳しくも、どこか温かい。取り組んできた過程に対する手ごたえが「ともに感じる…」との言葉から垣間見えた。