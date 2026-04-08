他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙であっても、肺や心臓、脳などの疾病リスクを高める。多くの人が理解しているはずなのに、現行の対策は抜け穴が少なくない。

対策を定めた改正健康増進法について、有識者による厚生労働省の専門委員会が見直し作業を進めている。望まない受動喫煙を2032年度までになくすのが国の基本方針だ。生活環境の変化に応じた規制の強化が求められる。

02年に健康増進法が制定された当初、受動喫煙対策は努力義務だった。その後の改正で罰則が加わり、マナーからルールへと変化してきた。

20年に全面施行された改正法により、不特定多数の人がいる施設や鉄道、飲食店などは原則、屋内禁煙となった。屋外に喫煙場所を設置するには一定の対策が必要で、学校や病院、行政機関は敷地内でも禁煙だ。

ただ、例外規定や経過措置が多く、施行前から実効性を疑問視する声があった。

とりわけ目立つのが飲食店関係だ。施行時点で営業していた小規模店は喫煙を可能としたほか、新規でも主食を提供しない「喫煙目的施設」に登録すれば認めている。

厚労省の23年12月の調査によると、禁煙の飲食店は約6割にとどまる。居酒屋やダイニングバーは新規店でも半数しかなかった。

喫煙目的施設については、条件の曖昧さが指摘されてきた。明らかに主食を提供しているのに、登録店を名乗って営業しているケースもあるようだ。市町村の行政指導も行き届いておらず、全国的に法令順守が徹底されていない実態がうかがえる。

受動喫煙対策の実効性を高めるには、例外規定を最小限に絞る必要がある。

加熱式たばこの課題も浮上している。20年の全面施行時は調査・研究が進んでおらず、紙巻きたばこより規制が緩いままになっている。専用の部屋を設ければ、喫煙しながらの飲食を認める経過措置も続いている。

最新の知見で、加熱式たばこも有害物質を周囲に拡散することが分かってきた。新たな規制は避けられない。

今回の専門委で見直しの検討対象になっていない問題もある。マンションなどの住環境で生じる近隣トラブルだ。たばこの煙がベランダから漂ってきて訴訟になった事例もある。

国土交通省は分譲マンションの標準管理規約について、ベランダを含む共有部分を禁煙にできるよう改めた。一歩前進だが、在宅勤務が増えている背景もあり、まだ足りない。省庁の所管を超えた幅広い対策が必要だろう。

たばこの有害物質は喫煙者が吸う煙より、吐き出す煙に多く含まれる。喫煙者と同居していたり、喫煙可能な場所で働いたりすれば、受動喫煙の悪影響から逃れられない。

喫煙者そのものを減らす政策の充実も欠かせない。