『ばけばけ』出演の70歳女優、長女が16歳で家出し10年間別居 現在は俳優の道に進み同居中
俳優の朝加真由美が、10日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
朝加真由美 ＝テレビ朝日提供
NHK『ばけばけ』への出演が話題となった70歳の朝加。現在は長女で俳優・手塚真生と同居しているが、実は手塚は16歳で家出をし、その後10年間は別々に暮らしていたそう。ひさしぶりの愛娘との同居の日々を語る。
朝加は18歳の時に、『オールスター家族対抗歌合戦』のアシスタントとして萩本欽一と共演。デビューしたばかりで右も左もわからず、迷惑をかけっぱなしだったと振り返る。それから30年以上経ったある日、空港で萩本と遭遇。そのとき萩本から意外な言葉をかけられたという。
朝加真由美 ＝テレビ朝日提供
NHK『ばけばけ』への出演が話題となった70歳の朝加。現在は長女で俳優・手塚真生と同居しているが、実は手塚は16歳で家出をし、その後10年間は別々に暮らしていたそう。ひさしぶりの愛娘との同居の日々を語る。
朝加は18歳の時に、『オールスター家族対抗歌合戦』のアシスタントとして萩本欽一と共演。デビューしたばかりで右も左もわからず、迷惑をかけっぱなしだったと振り返る。それから30年以上経ったある日、空港で萩本と遭遇。そのとき萩本から意外な言葉をかけられたという。