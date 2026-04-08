ダウ平均は小幅安 本日もイラン関連のニュースに振り回される＝米国株概況 ダウ平均は小幅安 本日もイラン関連のニュースに振り回される＝米国株概況

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NY株式7日（NY時間16:29）（日本時間05:29）

ダウ平均 46584.46（-85.42 -0.18%）

S＆P500 6616.85（+5.02 +0.08%）

ナスダック 22017.85（+21.51 +0.10%）

CME日経平均先物 53960（大証終比：+380 +0.70%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安の一方、ナスダックは横ばい。ダウ平均は４５５ドル安まで下落する場面も見られ、ＩＴ・ハイテク株も売りが強まったが、終盤に下げを戻す展開となった。



本日もイラン関連のニュースに振り回される１日となった。トランプ大統領が設定した期限が迫る中、米国がイランのカーグ島の軍事標的を空爆と伝わったほか、トランプ大統領の脅しも相変わらず続き、「１つの文明全体が今夜滅び、二度と戻ることはないだろう」と投稿。半面、それを受けてイラン側が米国との交渉を打ち切ったとのニュースも流れた。さらに終盤には、パキスタンがトランプ大統領に期限の２週間延長を要請し、イランにもホルムズ海峡の開放を要請したとも伝わっている。



目まぐるしい応酬の中、米株式市場は下に往って来いの展開となった。一方、以前に比べれば比較的落ち着いている印象もある。ストラテジストからは、「多くが短期的な問題だと見ており、市場もそう考えているし、私も同様だ。市場はすぐに終わると判断すれば、年初の強気トレンドに戻るだろう。さらに防衛支出による財政刺激も続いている」と指摘した。



いずれにしろ、日本時間８日午前９時までの結果待ち。



アップル＜AAPL＞が下落。折りたたみ型アイフォーンの開発遅延報道を嫌気。ただ、別の報道では計画は予定通りに進めているとの報道も流れていた。



ユナイテッドヘルス＜UNH＞やヒューマナ＜HUM＞など医療保険株が上昇。前日引け後に米メディケア（高齢者・障害者向け医療保険制度）が、暦歴２７年に民間保険会社に支払う料率を２．４８％引き上げると伝わった。メディケア・メディケイド・サービスセンター（ＣＭＳ）が発表した。



ブロードコム＜AVGO＞が上昇。アルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞傘下のグーグルとの長期契約を発表した。両社はテンサー・プロセッシング・ユニット（ＴＰＵ）の開発・供給で協業するほか、アンソロピックとも提携し、同ＡＩスタートアップの拡大する事業を支援する計画を確認した。



クラウドネットワーク製品のアリスタ・ネットワークス＜ANET＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を従来の１６５ドルから１８０ドルに引き上げた。



インテル＜INTC＞が上昇。マスク氏のテラファブ・プロジェクトへの参画を発表したことを受け上昇。



化粧品のエスティローダー＜EL＞が下落。同社とスペインのプイグの創業家が、合併の可能性を巡り今週ニューヨークで協議を行う予定と伝わった。



日用品のキンバリー・クラーク＜KMB＞が下落。カリフォルニア州オンタリオにある同社の物流センターで大規模な火災が発生したことが嫌気されている。アナリストは、同社の事業に不確実性と混乱が生じる可能性が高いと指摘した。



パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が大幅高。２月２７日以来の最大の上昇率となった。同社によるワーナーブラザース・ディスカバリー＜WBD＞（ＷＢＤ）の買収支援のため、中東の政府系ファンドとエクイティ・シンジケーション契約を締結したと発表したことが材料視されている。



ユナイテッドヘルス＜UNH＞ 307.73（+26.37 +9.37%）

ヒューマナ＜HUM＞ 197.15（+14.50 +7.94%）

ＣＶＳヘルス＜CVS＞ 78.22（+4.94 +6.74%）



ブロードコム＜AVGO＞ 333.97（+19.54 +6.21%）

アリスタ＜ANET＞ 133.64（+7.39 +5.85%）

インテル＜INTC＞ 52.91（+2.13 +4.19%）

エスティローダー＜EL＞ 69.17（-1.74 -2.45%）

キンバリー・クラーク＜KMB＞ 93.05（-3.94 -4.06%）

パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞ 10.90（+1.05 +10.66%）



アップル＜AAPL＞ 253.50（-5.36 -2.07%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 372.29（-0.59 -0.16%）

アマゾン＜AMZN＞ 213.77（+0.98 +0.46%）

アルファベットC＜GOOG＞ 303.93（+6.27 +2.11%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 305.46（+5.47 +1.82%）

テスラ＜TSLA＞ 346.65（-6.17 -1.75%）

メタ＜META＞ 575.05（+2.03 +0.35%）

エヌビディア＜NVDA＞ 178.10（+0.46 +0.26%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 221.53（+1.35 +0.61%）

イーライリリー＜LLY＞ 931.09（+4.03 +0.43%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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