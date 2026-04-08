米１０年債利回り低下 本日も目まぐるしい１日＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 本日も目まぐるしい１日＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:39）（日本時間05:39）

米2年債 3.804（-0.044）

米10年債 4.307（-0.024）

米30年債 4.884（-0.003）

期待インフレ率 2.363（0.000）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。トランプ大統領がイランに設定した期限が迫る中、本日も市場はイラン関連のニュースに振り回される１日となった。原油相場が一時１１７ドル台まで上昇する中、インフレ期待の高まりから、利回りは前半に上昇。期限が迫る中でも両国とも強硬姿勢を崩さなかった。



しかし、終盤になって、パキスタンがトランプ大統領に期限の２週間延長を要請し、イランにもホルムズ海峡の開放を要請したとも伝わった。再度期限が延長されるとの期待から、原油価格の下落とともに利回りも終盤に下げに転じている。



なお、本日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を下回ったものの反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+４８）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.897％（WI：3.909％）

応札倍率 2.68倍（前回：2.55倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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