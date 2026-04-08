本日もイラン関連のニュースに振り回される 円安が目立つ＝ＮＹ為替概況 本日もイラン関連のニュースに振り回される 円安が目立つ＝ＮＹ為替概況

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本日もイラン関連のニュースに振り回される 円安が目立つ＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、本日もイラン関連のニュースに振り回される１日となった。トランプ大統領が設定した期限が迫る中、米国がイランのカーグ島の軍事標的を空爆と伝わったほか、トランプ大統領の脅しも相変わらず続き、「１つの文明全体が今夜滅び、二度と戻ることはないだろう」と投稿。半面、それを受けてイラン側が米国との交渉を打ち切ったとのニュースも流れた。さらに終盤には、パキスタンがトランプ大統領に期限の２週間延長を要請し、イランにもホルムズ海峡の開放を要請したとも伝わっている。



目まぐるしい応酬の中、ドル円は瞬間的に１６０円台に再上昇。ただ、終盤には１５９円台半ばに戻す展開。市場は以前に比べれば比較的落ち着いている印象もある中、本日はドル高ではなく、円安がドル円を押し上げていた。



原油相場が急騰する中、インフレ期待の上昇で、ＥＣＢや英中銀には年内利上げ期待が急浮上。それがユーロやポンドに対するドル買いを抑制している可能性がある。一方、日銀も追加利上げが期待されているものの、ＥＣＢや英中銀ほどは迫られおらず、インフレ懸念を取るか、成長を取るかの選択肢の範ちゅうにある状況。この違いが円安を誘発していた可能性もありそうだ。



いずれにしろ、米東部時間の本日夜８時（日本時間８日午前９時）に期限が迫る。



ユーロドルは堅調に推移し、１．１６ドル台を回復。本日の２１日線が１．１５４０ドル付近に来ているが、その水準を上抜けた。一方、円安の動きもありユーロ円は力強い動きが見られ１８５円台を回復した。この水準は２月に上値を拒まれた水準だが、それを突破し１８６円台を試しに行くか注目される。



ユーロは底堅い動きが見られている。ＥＣＢの早期利上げ期待が急浮上しており、ユーロを下支えしているようだ。エコノミストからは、ユーロ圏のインフレ期待が２％を大幅に上回った場合、ＥＣＢは今月の理事会で利上げを決める可能性もあり得るとの指摘も出ている。



利上げは成長を鈍化させることから、ジレンマに陥ることになるが、賃金など長期的なインフレ期待に焦点を当てるべきだとしている。しかし、もしＥＣＢが長期的にインフレ目標の２％を達成できると予想するならば、利上げをする必要はないとも指摘。なお、短期金融市場では現在、６５％の確率で４月３０日の理事会での利上げを織り込んでいる。



ポンドドルも底堅い動きから、一時１．３３ドル台を回復。一方、ポンド円は力強い動きとなり、２１２円台を回復した。



投資家は、エネルギー価格上昇がインフレリスクを高めているため、今後数カ月で英中銀が利上げするとの予想を強めている。中東紛争がエネルギー価格を押し上げており、エネルギー主導のインフレが英中銀に利上げを促すとの懸念が高まっている。



短期金融市場によると、９月までに２回の利上げを完全に織り込んでいる。先週時点では１回の利上げと９月までに２回目の利上げが実施される確率が８０％だった。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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