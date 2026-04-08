年度区切りに続々

元・天竺鼠の天竺川原が、3月末で吉本興業とのエージェント契約を終了して、独立を果たした。川原本人も手書きの文章で「新しい形のアートやお笑い、そして愛を持って唯一無二の作品を届けていきたいと考えています」と意気込みを表明していた。3月末は年度の区切りということもあって、彼以外にも三浦マイルド、ライセンスの藤原一裕が吉本興業から独立した。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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【写真】「イジり倒していきたい」…“埼玉ポーズ”を取る天竺川原

ここ数年の川原の動きを踏まえると、独立は全くの予想外の事態というわけではなく、既定路線にあるものだったと考えられる。なぜなら、独立に先立って今年1月には天竺鼠というコンビを解散することを発表していたからだ。この時点でコンビの活動には見切りをつけていて、新しい環境で仕事をしたいという思いがあったのかもしれない。また、2020年に吉本興業との契約形態を変更して、エージェント契約になっていたのも、独立への布石だったと考えられるかもしれない。

天竺川原

天竺鼠は「キングオブコント」で三度の決勝進出を果たし、2014年の「ABCお笑いグランプリ」でも優勝するなど、実力派コンビとして高く評価されてきた。川原は奇妙な飛躍、意味不明すれすれの発想、言葉のねじれで笑いを生むタイプの芸人であり、そこには圧倒的なオリジナリティがあった。

また、近年は企業CMの制作、ショートドラマの監督など、幅広い分野のクリエイティブな活動に手を広げていた。本人も今回の契約終了に際して「アートやお笑い」というふうに、アートをお笑いと並列で語っている。つまり川原は、もともと芸人でありながら芸人の枠に収まりきらない人物だったのであり、今回の独立は唐突な路線変更ではなく、自分がやりたいことをやるために最適な環境を選んだ結果だと見るべきだろう。

ただ、大手事務所からの独立はタレントにとって大きな転機になるのは間違いない。そこから飛躍して大きく羽ばたいていく人もいれば、そこで失速してしまう人もいる。明暗が分かれるのは、才能の有無そのものよりも、才能を流通させる仕組みを自前で持てるかどうかにある。

大手事務所に所属している間は、営業、交渉、宣伝、トラブル対応、スケジュール管理、関係各所との調整といった、表からは見えにくい部分をカバーするためのインフラが用意されることになる。独立して自由になるというのは、裏を返せば「誰も面倒を見てくれなくなる」ということでもある。独立後に飛躍する芸人は、笑いの才能に加えて、自分の価値を商品化して、営業の仕組みを整えて、ファンを直接つなぎ止める能力を持っていることが多い。

数より深さが重要

さらば青春の光が個人事務所「ザ・森東」を拠点に、事務所経営そのものを自分たちのネタにしながら、メディア、ライブ、YouTubeなどの事業を拡大させていったのは、その代表例である。独立で成功する芸人とは、芸人であると同時にビジネス的なセンスを備えている人なのだ。

ただ、川原の場合、本人の目指すべき方向性を考えると、そのような一般的な成功の方程式に単純に当てはめられない部分もある。彼は多くの人が見るようなメジャーなバラエティ番組や情報番組を仕切るようなタイプではないし、人気のYouTuberやインフルエンサーのように派手な話題作りをして注目を集めるタイプでもない。彼はあくまでも自分らしいペースでアートやお笑いの表現活動をしていきたいと考えているのではないか。

その場合、独立後に必要なのは、広く浅く売れることではなく、川原の才能によって生み出されたものを受け取りたい観客をどれだけ囲い込めるかである。ここでは数よりも深さが重要だ。彼の生み出す独自の世界観にできるだけ深く浸っていたいと思うような人を集められれば良い。彼はマス向きの芸人ではなく、熱心な受け手が少数でも成立する作家型の芸人だからだ。

天竺川原の独立が成功か失敗かというのは、一般的な基準だけでは判断できない。大手事務所を離れた芸人の明暗は、テレビ出演本数の増減だけでは決まらない。自分の芸が組織の看板を外した後も商品として成立するのか。自分の個性をそのままの形で支持してくれる市場を作れるのか。

その点、川原は万人受けするわかりやすい独立の成功例にはならないかもしれないが、独立という形が最も似合う芸人の1人である。天竺川原の独立は、芸人としての再出発というより、もともと既存の枠に収まりきらなかった表現者が、ようやく自分に合った器を自分で選び取った出来事なのかもしれない。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部