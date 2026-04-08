海を渡り、メジャーの舞台でもその実力を遺憾なく発揮しているホワイトソックスの村上宗隆選手（26）。華麗なプレーの陰で、野球ファンの間において今改めて熱く語られているのが、彼をはじめとする「ヤクルト出身・現役選手」たちの圧倒的な美肌ぶりだ。

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【写真を見る】《レベチで肌つやつや》ネット民が絶賛する美肌の内山選手、長岡選手。ファンからは「そまひで」と呼ばれる仲良しコンビのいちゃいちゃ見て！

先ごろ日本中を熱狂させたWBCの期間中にも、SNSでは《ヤクルトの選手は肌がどんどん綺麗になる》《生で見ても死ぬほど肌が綺麗》といった投稿が相次いでいた。そのツヤツヤとキメの整った素肌は、過酷な屋外球場を本拠地とするアスリートとは思えないほどの説得力を持っている。

現在首位独走中のヤクルト。お肌の調子も成績も絶好調か

実際、村上選手や、現在のチームを牽引する内山壮真選手（23）、長岡秀樹選手（24）らの「入団当時」と「現在」を比較する画像がSNSでも数多く出回っているが、その変化は一目瞭然。これほどまでにバズったのも思わず頷いてしまうほどの変貌ぶりだ。

実は、乳酸菌飲料でおなじみのヤクルトには化粧品の扱いもあるのだ。しかも化粧品事業は1955年からスタートしており、70年以上の長い歴史をもつ。全ラインアップは100種類以上。訪問販売のヤクルトレディから直接、もしくは公式通販で購入できる。

アスリートといえば、泥にまみれ、猛烈な紫外線や乾燥にさらされる、肌にとっては過酷すぎる職業の代表格。それなのになぜ、ヤクルトの選手たちはこれほどまでに美肌なのか。

その秘密を探るべく、株式会社ヤクルト本社の広報部を直撃。そこには、球団と企業がタッグを組んだ、驚きの「内外美容」のバックアップ体制があった――。

ヤクルト化粧品「使い放題」！

まず、尋ねたのは、ネット上でまことしやかに語られている「一軍選手はヤクルトの化粧品が使い放題」という噂だ。これは“紛れもない事実”だと判明。

ヤクルト本社広報部によれば、明治神宮外苑にある球団クラブハウスのトレーナー室には、化粧水や乳液といった自社のスキンケア製品が常設されているのだそう。選手たちは練習や試合後にシャワーを浴びた後、その場ですぐに本格的なスキンケアができる環境に身を置いている。

さらに、その徹底したサポートぶりにも驚く。

「製品はトレーナー室に置かれているだけでなく、試合や練習時に帯同するトレーナーバッグの中にも携帯しています。遠征時など、場所を問わずケアができる体制を整えています」（ヤクルト本社広報部、以下同）

乳酸菌がナインを潤す

選手たちが実際に手に取っているのは、長年の乳酸菌研究と皮膚科学を詰めこんで開発した「ヤクルトビューティエンス」のアイテム。

中でも選手に支持を集めているのが、主力ラインの「ラクトデュウ」シリーズだ。このシリーズのクレンジングからマスクに至るまでほぼ全商品には、厳選された乳酸菌から、独自の発酵技術で生み出された保湿成分の「S.E.（シロタエッセンス）」が贅沢に配合されている。価格帯は化粧水（130ミリリットル・4,400円＜税込、以下同＞）、乳液（110ミリリットル・4,950円）など、「高級デパコスよりは、やや手頃」くらいの位置づけだ。

「汗をかきやすく、紫外線や乾燥など過酷な環境にさらされやすいアスリートの肌にとって、毎日の保湿ケアはとても重要。ラクトデュウは角質層まで素早く浸透し、潤いを長時間キープすることで、ハリ感のある健やかな肌へと導いてくれます 」

このほか、よりしっとりとした質感の高級ライン「リベシィ」シリーズの化粧水（130ミリリットル・6,050円）や乳液（110ミリリットル・6,600円）も好評なのだそう。

今回、その美肌ぶりで名をはせた村上選手や内山選手など、特定の選手が何を愛用しているかについては「個別の特定はしていない」とのことだが、活躍した選手に贈られる「第一打点賞」の副賞としてもラクトデュウが提供されており、選手たちの間で高く支持されているのは間違いないようだ。

SNSではこの盛り上がりを受けて、さっそく「シリーズで大人買いした」という猛者まで出現。

《4万円分もまとめ買いした》

《ラクトデュウ使ってますが本当に顔だけは色白です！》

といったユーザーからのコメントも多数あがっている。

中には、現場を知るヤクルトレディからの、こんな説得力のある投稿も。

《屋外の過酷な環境の中お届け業務してますが私が出会った先輩レディたちみんなめっちゃ若く見えて歳きいてビックリします！ 紫外線がお肌の一番の天敵ですが、ヤクルト化粧品のおかげでうちらレディのお肌も守られてるんや！》

日焼け止めも優秀か

今年は3月27日にシーズン開幕したプロ野球だが、シーズン中である「4月から9月」は紫外線がもっとも強くなる時期。

紫外線を長時間浴び続けることで「シミ、シワ、たるみ」などの「光老化」といわれる老化現象が引き起こされる。また、肌のバリア機能を低下させることで乾燥を招き、弾力を失わせることも。だが、ここでも球団支給の「日焼け止め」が優秀だという。

《色白で可愛い長岡くん》《美白でいったら長岡選手》など、美容アカウントで「ヤクルトNo.1色白」認定をされる長岡秀樹選手（24）が使っていると噂されているのは「ヤクルト アウトドア サンスクリーンS.E.（クリーム）」（50グラム・2,420円）。数百円程度のものからある日焼け止めとしては、やや高価だが、ラクトデュウシリーズと同じく乳酸菌由来の保湿成分を配合。紫外線カットと保湿、二刀流の効果を感じられそうだ。

化粧水、乳液で「攻め」、日焼け止めで「守る」……。各所に配置されたコスメで優れた戦いぶりを展開するツバメ軍団だったが、さらに意外な角度からも己を磨いていた。

ヤクルトを飲んで「内側のケア」

選手たちの美肌の理由には、「内側からのアプローチ」の効果もあるのかもしれない。そう、「ヤクルト」を飲むことだ。

神宮のクラブハウスや、若手選手が生活する戸田寮の冷蔵庫には、社会現象ともなった「Yakult（ヤクルト）1000」をはじめとした同社の飲料がずらりと並んでいるとの事だ。

「選手たちは食事のときや練習の前後など、思い思いのタイミングでこれらを飲んでいます」

ご存じのとおり、「ヤクルト」に含まれる乳酸菌は、腸内環境のバランスを整えてくれる。その働きが美肌を内側からサポートしてくれるのだろうか。

「乳酸菌飲料による内側からのケアと、化粧品による外側からのケア。この両方が、異なるアプローチで肌のコンディションを支えます。過酷な環境下にあるアスリートにとって、日常的なケアの積み重ねが、最高のパフォーマンスを発揮するための土台づくりにつながると考えています」

野球ファンが美容男子に変身

今回の盛り上がりは、意外な広がりも見せている。これまで化粧品にはあまり馴染みの薄かった野球ファンや男性層からの問い合わせが急増しているというのだ。

「“選手が使っていると知って興味を持った”“男性でも使いやすそう”といったお声を多くいただいています。ラクトデュウなどは無香料で肌なじみがよいので、ベタつきが苦手な男性にとっても使いやすいポイントが揃っています」

と、広報担当者は手応えを口にする。

現在、あまりの反響に一部商品で品薄状態が続くなど、その勢いは止まらない。確実に手に入れるには、公式オンラインショップや、地域を熟知した「ヤクルトレディ」による訪問販売を利用するのが賢明だという。

「多忙で過酷な環境にあっても継続的にスキンケアを取り入れている姿勢に、選手たちの意識の高まりを感じる」と語る担当者。

現在、ヤクルトは開幕から首位を独走中。美肌軍団は、徹底したセルフケアによって、強さと美しさを両立させている。

取材・文／荒木睦美

デイリー新潮編集部