4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の第1話と第2話のゲストとして、森口瑤子、厚切りジェイソン、ゆうたろう、遠藤雄弥、山田キヌヲの出演が発表された。

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完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。

第1話のゲストには、森口と本作で最初の「LOVED ONE（＝かつて誰かに愛された存在）」となるゆうたろうに加え、新たに厚切りジェイソンの出演が決定。森口が演じるのは、被害者の母親・相川友里江。ゆうたろうは、第1話の事件の被害者となる相川圭太郎を演じる。圭太郎は、水深40センチの池で倒れているところを発見され、MEJが初めて向き合う事件の発端となる。そして、厚切りジェイソンが演じるのは刑事・ジョン。ディーン演じる真澄がアメリカでメディカルイグザミナーとして活動していた頃、数々の事件現場でともに捜査にあたってきた人物だ。法医学者と刑事という立場でありながら、ジョンは真澄に厚い信頼と尊敬を寄せ、共に事件解決に挑んできた良きパートナーでもある。なお、本作で厚切りジェイソンはディーンと初共演を果たす。

また、第2話ゲストには遠藤と山田が決定。遠藤が演じるのは、第2話で起こる事件現場近くのアパートに暮らす住人・武村一哉。一方、山田は、医師の今林実里を演じる。それぞれがどのような形で事件と関わっていくのか……。

あわせて、森口、厚切りジェイソン、ゆうたろう、遠藤、山田からはコメントも到着している。

■森口瑤子（相川友里江役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて新ドラマの第1話という大切な回に出演させていただけることを光栄に思います。私の撮影シーンは重い場面が多かったのですが、主演のディーン・フジオカさんのお人柄もあり、現場はとても明るく、笑いの絶えない温かな雰囲気でした。その空気に助けていただきながら、リラックスして撮影に臨むことができました。

・視聴者へのメッセージ『LOVED ONE』は、法医学を軸にした謎解きとともに、登場人物それぞれの心の葛藤などにも注目していただきたいドラマです。

■厚切りジェイソン（ジョン役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて台本を読んで、僕の出るシーンが、ずっと個人的に見ていたアメリカの刑事ドラマのような事件現場で、すぐイメージが湧きました。そんなシーンをディーン・フジオカさんと共演できると聞いて、ワクワクしました。アメリカ時代でのシーンということもあり、本場のパトカーなどもあり、日本にいるのを忘れてしまうほどでした。また、ディーンさんは英語でも柔軟にアドリブで対応してくださり、僕自身落ち着いてお芝居に挑戦できました。現場でのお話も尽きず、もっとお話したいこともあったので、ぜひ少なくとも…もう一回は共演したいです（笑）。

・視聴者へメッセージ注目ポイントの一つは、ディーンさんと僕の英語でのやりとりだと思います。海外ドラマを見ている気分で本格的なアメリカ出演を楽しみにしてくださいませ！

■ゆうたろう（相川圭太郎役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて自分にとって経験のない役どころだったので、まずはワクワクする気持ちがありました。ディーン・フジオカさんとは６年前のドラマ『シャーロック』以来の共演でしたので、再会への緊張とともに、成長した姿を見せられる機会をいただけたことが、すごくうれしかったです。また、ハードな撮影シーンが続く毎日でしたが、スタッフさんたちの手厚いサポートがとてもありがたく、母親役の森口さんや共演者の皆さまをはじめ、周囲の方々にすごく優しくしていただきました。

・視聴者へメッセージ初めての経験が多かったのですが、どんな作品になっているか僕自身もすごく楽しみです。たくさんのことに挑戦させていただいた作品ですので、ぜひ最後まで見届けていただけたらうれしいです。

■遠藤雄弥（武村一哉役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて第2話の脚本を読ませていただき、ミステリーと人間ドラマの掛け合わせが、非常に読み応えがありました。ある種、複雑な心境の武村をどう演じたらいいかなぁとワクワクしました。演出の並木さん、そして松山さんは、ドラマ『VOICE［ヴォイス］～命なき者の声～』でご一緒して以来の再会でした。そんな17年前…の作品ぶりに並木さんとご一緒できたこと、現場で松山さんと再会できたこと、なんだかとてもエモかったです。

・視聴者へメッセージ僕が演じさせていただきました、武村の衣装にも注目してみてください。彼の生活感やリアリティーが出るように衣装スタッフの方が入念にエイジングをしてくれました。ストーリーの方では、ミステリー要素と人間ドラマの点と点がつながっていくのも大きな見どころです。ぜひご覧ください。

■山田キヌヲ（今林実里役）コメント・本作のオファーを受け、撮影に参加してみて並木監督と久々の再会でした。衣装合わせでしっかりお話しすることができ、撮影が楽しみでした。監督を始め、スタッフ、共演者の皆さまが温かく現場に迎えてくださり、うれしかったです。

・視聴者へメッセージ見えにくいかと思いますが、白衣のポケットに本物の聴診器が入っています。胸ポケットにもペンやPHSホルダー、IDカード…意外と肩が凝りました（笑）。リアルな小道具や美術にもぜひ、ご注目ください。（文＝リアルサウンド編集部）