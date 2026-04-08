

節税しながら、憧れの最新特急で名門ホテルへ――。栃木県日光市は、東武鉄道のフラッグシップ特急「スペーシアX」の特急券付乗車券と、日本最古のリゾートをルーツに持つ「鬼怒川金谷ホテル」の宿泊を組み合わせた、究極の体験型ふるさと納税返礼品の提供を開始しました。

寄附額が7年連続で過去最高を更新する勢いの日光市が、東武トップツアーズとタッグを組んで実現した今回の企画。単なる宿泊券ではなく人気の「スペーシアX」乗車とラグジュアリーな滞在がセットになった、旅行ファン・鉄道ファン垂涎の内容です。本記事では、日光市のふるさと納税が選ばれている現状と返礼品の魅力を解説します。

日光市の寄附額は7年連続最高額更新見込み！

日光市へのふるさと納税額（画像：日光市）

栃木県日光市では、2019年度から続く寄附額の増加が止まりません。2025年度も2月末時点で14億円を突破し、7年連続の過去最高額更新が確実視されています。この勢いをさらに加速させ、地域活性化へと繋げるため、日光市は2026年度より「もっと！ふるさと納税係」を新設するなど、組織体制を大幅に強化しました。

鬼怒川金谷ホテル（画像：東武トップツアーズ）

今回の「スペーシアX」と「鬼怒川金谷ホテル」宿泊を組み合わせた返礼品は、そんな日光市の熱意に東武トップツアーズが賛同したことで誕生しました。単なるモノの返礼品ではなく、日光の歴史や自然を肌で感じる「体験型」のラインナップを充実させることで、さらなる誘客と日光ファンの獲得を目指しています。

特急スペーシアXと名門ホテルで過ごすプレミアム体験

特急スペーシアXで快適に移動

特急スペーシアX

今回紹介するのは、東武鉄道が誇るフラッグシップ特急「スペーシア X」に乗車して日光を訪れるプランです。

プレミアムシート(写真左)とスタンダードシート（画像：鉄道チャンネル）

座席はゆったりとした「プレミアムシート」または機能的な「スタンダードシート」から選択可能で、都心から日光までの移動時間そのものが贅沢な観光のプロローグとなります。

【参考】日光･鬼怒川へは東武特急「スペーシアX」で！個室やラウンジなど全6座席比較･料金･予約方法からカフェ攻略まで徹底解説【完全ガイド】 https://tetsudo-ch.com/13009849.html

渓谷の別荘「鬼怒川金谷ホテル」に宿泊

鬼怒川金谷ホテル（画像：KANAYA RESORTS）

宿泊先として用意されているのは、洗練されたホスピタリティと上質な空間で知られる「鬼怒川金谷ホテル」。日本最古のリゾートホテルをルーツとする、創業者ジョン・カナヤが愛した「渓谷の別荘」で、日常を忘れて穏やかなひとときを過ごせます。

鬼怒川渓谷の絶景を楽しめるテラス（画像：KANAYA RESORTS）

全面ガラス張りの全客室にウッドデッキテラスがあり、鬼怒川渓谷の絶景をいつでも眺めることができます。

「四季の湯」（画像：KANAYA RESORTS）

大浴場は檜の香りに癒される「古代檜の湯」と鬼怒川の雄大な自然を満喫できる「四季の湯」があり、ミストタイプの低温サウナや湯涼み用のガゼボも備えています。また、露天風呂やビューバスが付いた客室もあります。

ふるさと納税返礼品「プレミアムな日光の旅」

「特急スペーシア X」で行く「プレミアムな日光の旅」は、スペーシアＸのプレミアムシートまたはスタンダードシートの乗車と鬼怒川金谷ホテルがセットになっており、寄付金額に応じて宿泊クーポンの利用が可。寄付金額10万円でクーポン券3万円分、寄付金額16万7,000 円でクーポン券5万円分、寄付金額33万4,000 円でクーポン券10万円が届き、いずれも約3割の還元率です。１回の旅行で利用できるクーポン枚数に制限はありません。GW・お盆・年末年始など除外日があるものの、有効期限はチェックアウト日を含み、発行日から2年間と長め。紅葉シーズンや新緑の季節など、日光が最も輝く時期を狙って計画を立てられるのも嬉しいポイントです。

現在は「ふるなび」「楽天ふるさと納税」「JRE MALLふるさと納税」で申し込みが可能。今後、他のポータルサイトにも掲載を予定しています。

日光市の新たな挑戦を感じさせる、非常に魅力的な返礼品が登場しました。「スペーシア X」の車窓を楽しみながら、渓谷の別荘「鬼怒川金谷ホテル」へ向かう旅は、自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにもぴったりです。今年のふるさと納税は、モノを貰うだけでなく、一生の記憶に残る「日光の旅」を選んでみてはいかがでしょうか。

（TOP画像：日光市）

鉄道チャンネル編集部

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