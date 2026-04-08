＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「キーワードで読み解く！注目21業界『最新トレンド』」の拡大版です。

就職活動で大切な業界研究は難しいことではない。自分の将来を考える「地図づくり」のようなものだ。業界環境を知り、社会の仕組みを理解することが、納得のいく就職への第一歩になる。第5回は外食業界を取り上げる。（Diamond WEEKLY事業部 編集チーム）

都市進出、業態拡張

進む「攻めの再拡大」

外食市場は全体としては伸びているが、コロナ禍前の水準にはまだ完全には戻っていない。ファストフードやインバウンド関連は好調である一方、居酒屋や日本料理などは客数の回復が鈍く、店舗数も減少傾向にある。

特徴的なのは、人口減少も相まって「客単価は上がるが客数が戻らない」という構造だ。原材料費や人件費の高騰により値上げは不可避であり、各社はコスト削減と同時に、付加価値の向上を迫られている。

ファミリーレストランではブランドの選別と再編が進み、喫茶業態は成長分野として存在感を高めている。さらに、地方発ブランドの都市進出やM&Aによる業態拡張など、業界全体でダイナミックな再編、「攻めの再拡大」が進んでいる。

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