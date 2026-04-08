桜よりそっちに目が行く…韓国屈指のグラマラスチア、“二度見必至”の彼女風ショット

韓国で人気の美人チアリーダー、キム・ヒョニョンの近況ショットがファンを釘付けにさせている。

【写真】キム・ヒョニョン、直視できない大胆私服ショット

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。桜やハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、満開の桜並木のもとで爽やかな笑顔を見せるキム・ヒョニョンが写っている。

ウェーブがかったブラウンのロングヘアをなびかせ、レース素材の白トップスに黒のミニスカートを合わせたコーディネートを披露。手に持った桜の花びらを差し出したり、木に寄りかかったり、カメラに背を向けたりと、多彩なポーズで魅力を発散している。

何より、首元が大きく開いたトップスからボリューム感のあるプロポーションを見せつけ、多くのファンを虜にしたキム・ヒョニョン。彼女の投稿には「春の女神がいたら、きっとこんな姿」「美しい」「魅力的だ…」「最高です！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。