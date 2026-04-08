ネットを揺らしたケイン（左）とディアス。(C)Getty Images

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　現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンとレアル・マドリーが後者のホームで激突した。

　伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは立ち上がりから押し込むと、９分にCBのウパメカノにビッグチャンスが訪れたが、これはミートできずに逃す。

　28分にも、敵のビルドアップのミスを突いてニャブリが決定的なシュートを放つも、相手GKルニンにブロックされる。

　その１分後には、カウンターからピンチ。エムバペの鋭いシュートをGKノイアーが好セーブで防いだ。

　迎えた41分、ショートカウンターからニャブリのスルーパスを受けたディアスがネットを揺らし、先制に成功する。
 
　１点リードで折り返したドイツ王者は後半開始早々の46分、またもカウンターから、オリーセの優しいパスを受けたエースのケインがペナルティエリアの外からコントロールショットを放ち、追加点を挙げる。

　61分にはヴィニシウスと１対１になったノイアーが巧みな対応でシュートミスを誘発。大ピンチを逃れる。

　さらにその４分後にもエムバペのシュートをノイアーが右手一本でビッグセーブ。頼れる守護神ゴールを割らせない。

　しかし74分、アレクサンダー＝アーノルドの完璧なクロスに合わせたエムバペのシュートで被弾。ついに１点を返される。

　それでも、リードを守りきったバイエルンが２―１で先勝。なお、伊藤に出番は回ってこなかった。

　運命の第２レグは、バイエルンのホームで15日に行われる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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