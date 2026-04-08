伊藤所属バイエルン、ケインのゴラッソなどでマドリーに敵地で２−１勝利！４強進出へ前進！【CL準々決勝】
現地時間４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第１レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルンとレアル・マドリーが後者のホームで激突した。
伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは立ち上がりから押し込むと、９分にCBのウパメカノにビッグチャンスが訪れたが、これはミートできずに逃す。
28分にも、敵のビルドアップのミスを突いてニャブリが決定的なシュートを放つも、相手GKルニンにブロックされる。
その１分後には、カウンターからピンチ。エムバペの鋭いシュートをGKノイアーが好セーブで防いだ。
迎えた41分、ショートカウンターからニャブリのスルーパスを受けたディアスがネットを揺らし、先制に成功する。
１点リードで折り返したドイツ王者は後半開始早々の46分、またもカウンターから、オリーセの優しいパスを受けたエースのケインがペナルティエリアの外からコントロールショットを放ち、追加点を挙げる。
61分にはヴィニシウスと１対１になったノイアーが巧みな対応でシュートミスを誘発。大ピンチを逃れる。
さらにその４分後にもエムバペのシュートをノイアーが右手一本でビッグセーブ。頼れる守護神ゴールを割らせない。
しかし74分、アレクサンダー＝アーノルドの完璧なクロスに合わせたエムバペのシュートで被弾。ついに１点を返される。
それでも、リードを守りきったバイエルンが２―１で先勝。なお、伊藤に出番は回ってこなかった。
運命の第２レグは、バイエルンのホームで15日に行われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーを沈めたケインのゴラッソ
伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは立ち上がりから押し込むと、９分にCBのウパメカノにビッグチャンスが訪れたが、これはミートできずに逃す。
28分にも、敵のビルドアップのミスを突いてニャブリが決定的なシュートを放つも、相手GKルニンにブロックされる。
迎えた41分、ショートカウンターからニャブリのスルーパスを受けたディアスがネットを揺らし、先制に成功する。
１点リードで折り返したドイツ王者は後半開始早々の46分、またもカウンターから、オリーセの優しいパスを受けたエースのケインがペナルティエリアの外からコントロールショットを放ち、追加点を挙げる。
61分にはヴィニシウスと１対１になったノイアーが巧みな対応でシュートミスを誘発。大ピンチを逃れる。
さらにその４分後にもエムバペのシュートをノイアーが右手一本でビッグセーブ。頼れる守護神ゴールを割らせない。
しかし74分、アレクサンダー＝アーノルドの完璧なクロスに合わせたエムバペのシュートで被弾。ついに１点を返される。
それでも、リードを守りきったバイエルンが２―１で先勝。なお、伊藤に出番は回ってこなかった。
運命の第２レグは、バイエルンのホームで15日に行われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】マドリーを沈めたケインのゴラッソ