日経225先物：8日夜間取引終値＝460円高、5万4040円
8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円高の5万4040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては610.44円高。出来高は1万6903枚だった。
TOPIX先物期近は3689.5ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.48ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54040 +460 16903
日経225mini 54060 +470 329825
TOPIX先物 3689.5 +26 28775
JPX日経400先物 33200 +65 1096
グロース指数先物 729 +11 1907
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3689.5ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.48ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54040 +460 16903
日経225mini 54060 +470 329825
TOPIX先物 3689.5 +26 28775
JPX日経400先物 33200 +65 1096
グロース指数先物 729 +11 1907
東証REIT指数先物 売買不成立
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