　8日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比460円高の5万4040円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3429.56円に対しては610.44円高。出来高は1万6903枚だった。

　TOPIX先物期近は3689.5ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.48ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54040　　　　　+460　　　 16903
日経225mini 　　　　　　 54060　　　　　+470　　　329825
TOPIX先物 　　　　　　　3689.5　　　　　 +26　　　 28775
JPX日経400先物　　　　　 33200　　　　　 +65　　　　1096
グロース指数先物　　　　　 729　　　　　 +11　　　　1907
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース