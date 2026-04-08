「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

アネモネＳ勝ちのディアダイヤモンドがクラシック戴冠を狙う。２０００年からトライアルとなったアネモネＳだが、本番では０１年ダイワルージュの３着が最高成績。苦戦傾向のステップだが、それを上回る魅力十分だ。

仁川への最終切符を３馬身差の圧勝でつかみ取った。９着に敗れたシンザン記念から一変、器の違いを見せつける快勝劇を決めたディアダイヤモンド。シンザン記念は約半年の休み明けに加え、アルテミスＳを予定していたところを熱発で回避して臨んだ一戦。レース中にはスムーズさを欠くなど、敗戦にはさまざまな要因が絡んでいた。

手塚久師は「熱発明けもあったが冬場で代謝も良くなかった。馬場の悪いところを走ったしね」と２走前を振り返り、「（中３週と）レース間隔が短いのは初めてでやってみないと分からないところはあるが、前走後１週間でレースの疲れは取れた。先週からいい雰囲気になっています」と順調さをアピールする。

１３年にはアユサンで桜花賞を制している手塚久厩舎。アネモネＳをステップにした馬に限れば、２０年インターミッションなど過去５頭を桜花賞に出走させてきた。アネモネＳ組の桜花賞成績は近年苦戦傾向だが、「前走はいい時計（１分３２秒７）で走れていた。時計ばかり当てにはできないけど、うちの厩舎でアネモネＳをステップにした馬よりは」と同師は手応えを感じている。

故障などで有力馬の回避が相次いだ桜戦線。ディアダイヤモンドはトライアル勝ち馬で唯一の登録馬となった。桜の勝ち方を知る厩舎が磨き抜き、原石から宝石へと姿を変えて送り出すダイヤモンド。Ｇ１の舞台で光り輝く日はもうすぐだ。