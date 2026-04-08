◇パ・リーグ 日本ハム0−3楽天（2026年4月7日 楽天モバイル最強パーク）

杜の都の上空は強風が襲っていた。仙台では4日に「桜の満開」が発表されたが、この日の最低気温は7度。日本ハム・万波中正外野手も「全員同じ条件だったけど、今日は過酷でしたね」と振り返った。そんな厳しい屋外球場で、7日に誕生日を迎えたスラッガーが「バースデー安打」を放った。

初回2死一、三塁で1打席目が回ってくると、スタンドから「ハッピーバースデー」が鳴り響いた。26歳となって最初に対戦する投手は、メジャーでも活躍した前田健だ。空振り三振に倒れ、このチャンスをものにできなかったが、4回の2打席目には内角ツーシームを右前にはじき返した。

これで4月は全6試合で安打を記録したことになる。万波は「別に誕生日だっただけで、特に気にしていないです。ただ、1日たっただけ」と言うが、3月27日のソフトバンク開幕戦から「5番・右翼」でスタメン起用され、無安打に終わったのはわずか1試合だけ。「みんなの意識は分からないけど、僕はとにかくフェアゾーンに速い打球を飛ばすことを一番大事にしている。それがここまではよくできている」。その言葉通り、リーグトップの5本塁打をマークするなど結果を残している。

決して春先から好調だったわけではない。一時はオープン戦打率が・077まで落ち、2軍再調整も経験したが、「オフ、キャンプ、オープン戦と自分をスケールアップさせることに重きを置いてきた」と2軍で打率・579と打ちまくって、開幕直前に1軍再合流となった。結局、この日の万波は4打数1安打。チームの開幕9戦連続本塁打も4連勝も止まったが、プロ8年目が取り組んできた打撃は“開花”しつつある。