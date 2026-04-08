「疲れた〜」。午前の仕事をひと通り終えた７０歳の“新人”厩務員が第一声を上げた。３月３日に定年で引退した国枝栄元調教師が、通称『ヘルパー』と呼ばれる調教補充員として、７日朝から新たなスタートを切った。

従事する小島厩舎の一員として寝ワラ上げや手入れ、水桶を洗うなど厩舎作業をこなした国枝厩務員。「やっぱり朝は早く起きちゃった。朝３時頃に一度目が覚めてね。小学１年生みたいな気持ち」とニッコリ。「厩舎作業も今まで見てはいたけど、実際に自分でやると違うよね。まして初めての場所で仕事の流れも違うし。全てにおいて戸惑いっぱなしだよ」と充実した表情を浮かべた。

今回の決断については「もともとは馬術部で乗馬をやっていたのが原点。その流れで競馬の世界に入ったけど、調教師を定年で終えて次に何をやりたいかと考えた時に、今までやってこなかったことをやってみたいと思ったから」と改めて説明する。

初日に乗り運動は行わなかったが、ゆくゆくは騎乗しての準備運動や、競馬場で担当馬をパドックで引く役割も担うことになる。担当するトクシーカイザー（牡６歳）は、次の東京開催の開幕日・鎌倉Ｓ（２５日・東京１０Ｒ）を予定しており、そこで国枝厩務員がパドックを引く姿が見られるかもしれない。今後は新たに入ってくる２歳馬も任せられる見込みだ。

「そういうのが楽しみなんだ。普段の仕事も全部が面白い。とりあえず最低１年はやってみようかなと思っています。やってみて“まだできる”となるかもしれないしね」。肩の力を抜いた言葉の中に、競馬への変わらぬ情熱がにじんでいた。

◆「楽しんで」 小島師は「最初に話を聞いたのは２〜３週間前くらい。真剣なトーンで国枝先生から『行っていいかな』と相談されました」と明かす。無事に初日を終え、「５月になれば馬場入りもできるようになるし、先生が乗ってみたいと言うなら追い切りに乗る日があるかもしれないですよ」と笑った。そんなエネルギッシュなオールドルーキーに「７０歳には見えないですよね。こちらも刺激になって楽しいし、国枝先生にも楽しんでもらいたいです」と目を細めていた。