◇パ・リーグ ソフトバンク6―8西武（2026年4月7日 みずほペイペイD）

得意のみずほペイペイドームで10連勝を狙ったソフトバンクの大関が、4回1/3を9安打6失点（自責点5）でKO。「準備のところが良くなかった」と、悔しさをにじませた。

3―1の4回無死、渡部に二塁打を許すと、続く外崎に139キロの直球を左翼スタンドに運ばれた。5回も2安打と本塁打を浴びて3失点し、回の途中でマウンドを降りた。

登板時は技術や思考など、最低目標と最高目標をそれぞれ1つずつ掲げている。しかし、この試合は必ず達成できるレベル感であるべき最低目標に、挑戦の要素を取り入れ過ぎてしまった。「目標は2つ持つようにしていて、行ったり来たりしながら考え方が安定する仕組み。上は良かったが下が不安定だったので下がり切ってしまった」と分析した。

今季初黒星で、みずほペイペイドームでの連勝記録は9でストップした。しかし、試合後には「体は元気です」といつもの笑顔。目標設定を見直し、昨季、パ・リーグの最高勝率に輝いた本来の姿を取り戻してみせる。 （昼間 里紗）