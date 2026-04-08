広島５―２巨人（セ・リーグ＝７日）――広島は四回にファビアンが先制２ラン、五回に大盛が２ランと一発攻勢。

森下からの継投で逃げ切った。巨人はウィットリーが中盤に崩れ、３連勝はならなかった。

巨人の新外国人ウィットリーが２発に沈んだ。三回まで球威で押し込み、安打を許さなかったが、中盤に暗転した。いずれも四球で走者を出して不用意な球を仕留められ、「非常にフラストレーションがたまる。自分の犯した間違いが、勝敗を決してしまった」といらだちを隠さなかった。

四回は小園に四球を与え、二死までこぎ着けながら、ファビアンに初球の甘い直球を左翼席へ運ばれた。続く五回は、二死から投手の森下を四球で歩かせてしまう。１番大盛への直球が甘くなり、打球が右翼席へ飛び込むのを見届けると、がっくりと膝に手をついてうなだれた。

慎重さを欠いての失点は、攻撃陣の士気にも悪影響を及ぼす最悪のパターン。杉内投手チーフコーチは「もったいない。四球は出てしまうものだが、その後を何とか抑えてほしかった」と話し、「あれだけ直球の勢いがある投手。（相手は）基本、真っすぐを待ってくる」と課題を口にした。

カード初戦を任され、先発ローテーションの軸としての期待は大きい。自身も「その任を果たせる。自信がある」と言ってきた。実際、６回５失点ながら、許した安打は３本。投球の軸となる１５０キロ超の直球とカットボールは一級品なだけに、細かな制球力や、球威を生かす変化球の精度を高める必要があるだろう。

「無駄な四球からの長打は、試合結果に直接結びついてしまう。次の登板に向け、しっかり修正していきたい」とウィットリー。信頼を勝ち取るため、隙を見せられないのは、誰よりも本人が分かっている。（井上敬雄）

巨人・阿部監督「（四回の好機で無得点に終わり）流れを自ら潰してしまったし、流れを持っていかれてしまった」