米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。13年連続15回目出場となる21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は7日、タイトル奪還を宣言した。

松山は前日に続いて東北福祉大の後輩の片岡と練習ラウンドを行った。ホールアウト後には「去年よりはいい状態で来れている。コースコンディションは去年までと違う。どういう状態に仕上がるか分からないけど、どういう状況でも対応できるようにしたい」と意気込みを語った。

2週間のオフを挟んで臨んだ先週のテキサス・オープンは21位で終えた。「ティーショットは最近の中では一番良かったけど、セカンド、グリーン周りが追いついてこなかった」と自己分析し「今週はコースは広いので思い切って打っていける。セカンド、グリーン上の難易度は比べ物にならないので、残り一日で仕上げたい」と課題を挙げた。

21年大会でメジャー初優勝。あれから5年が経った。「5年前とは全然違うコースになっているので、対応をしっかりしないといけない。いいイメージは残しつつ、そのイメージも少しずつ壊していかないといけない」と難易度を増したオーガスタを警戒しつつ「5年経ったのでまたグリーンジャケットを着られるように頑張ります」と力を込めた。