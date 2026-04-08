今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。投稿主さんが視線を感じて振り返ると、そこには…。投稿はThreadsにて、4.1万回以上表示。6000件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：『視線を感じる』と思ったら、愛猫が……ちょっぴりホラーな瞬間】

みられていた…

今回、Threadsに投稿したのは「ぐるとてん」さん。登場したのは、白猫のてんちゃんです。

とある夜、何かの視線を感じ取った投稿主さんは室内をチラリ。そして、あることに気付いたそうです。それは…カーテンの隙間からチラッと顔をのぞかせて、てんちゃんがジィーっと見つめていたということ。なんだか首が浮いているようにも見えます。

もしかしたら、普段からこんな感じに隠れながら、投稿主さんのことを見つめているのかもしれませんね。

カーテンの隙間から監視しているてんちゃんに笑ってしまった方が続出

カーテンの隙間から頭だけを出して、ジィーっと見つめていたてんちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「飼い主さんを監視するのが、お仕事にゃんだ」「たぶん猫さんは「隠れて見てるよ～」のつもりだと思います」「家政婦ちゃうくせに 見てたんや～」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、てんちゃんのおもしろ行動に笑ってしまったみたいですね。

Threadsアカウント「ぐるとてん」では、猫のてんちゃん、ぐるちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。仲良し猫たちの日常は見ていて微笑ましい気持ちになります。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ぐるとてん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。