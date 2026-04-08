飲食店で遭遇した“無断ライブ配信”　食べかけを置いて退店した女性「店側も常連だからと黙認。嫌でした」

外食中に非常識な客と居合わせると、せっかくの食事も台無しになってしまう。佐賀県の30代女性（不動産事務／年収450万円）は、ある個人経営の飲食店に入ったときの理不尽な体験を明かした。

女性が注文した料理を食べ始めた時のことだ。

「近くの席の人（おそらく常連・外国人）が、YouTubeのライブ配信のようなことをし始めました」

（文：篠原みつき）

「私には何の断りもなくです」

突然始まった撮影に、女性が驚いたのは言うまでもない。

「店内にカメラをむけて楽しそうにしゃべる。当然、私には何の断りもなくです」

食事だけ済ませてサクッと帰る予定だった女性は、たまらず自衛の行動に出る。

「食べたらすぐに店を出るので、撮影するならば言ってほしかった。食券制なので食べかけをおいて黙って店を出ました」

勝手に自分の姿が動画配信されるのは確かにいい気持ちはしない。店を出るのもやむなしだろう。女性の不満は、撮影していた客だけでなく店側にも向いている。

「店の人も、常連のすることだからと黙認しているのが嫌でした」

確かにいくら常連とはいえ、無断撮影を放置するような店では「リテラシーが低い」と思われても仕方ない。

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