【連載】大野智は「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」のレコーディング前にアイドルを辞めるつもりだった…「嵐メモリアル」第２回

１９９９年９月１５日、ハワイ・ワイキキ沖。報道陣を乗せた豪華客船に向かって、５人の少年を乗せたクルーザーが猛スピードで向かってきた。客船に乗り込んできたのは、ジャニーズＪｒ．（当時）の大野智（１８）、櫻井翔（１７）、相葉雅紀（１６）、松本潤（１６）、二宮和也（１６）＝年齢はいずれも当時＝。相葉は「嵐の頭文字が日本では五十音順、外国ではＡＢＣ順のトップにくる、とにかく一番頂上に立ちたいということで付けました」と気恥ずかしそうに語った。

当時の担当記者だった宇佐美謙二は振り返る。「壇上での会見の後、報道陣が５〜６人ずつ座るテーブルを５人のメンバーが順番に回る形式で話を聞かせてもらったが、異様におとなしかった。あとで聞いた話によると、沖に停泊したクルーザーの中で数時間も待機していたため、メンバーたちも船酔いしていたようです」。

５人が嵐でデビューすることを知らされたのはわずか１週間前。相葉が慌ててパスポートを作ったというのは有名な話だが、Ｊｒ．時代、アイドルをやめる決意を固めた大野が、最後のサポートのつもりで挑んだのがデビュー曲「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」のレコーディングだった。本人は仮歌のつもりだったが、その数か月後にまさかのデビューを果たすことになった。

このとき５人が乗っていたクルーザーはしばらく行方不明になっていたが、２０１４年にハワイで１５周年のコンサートを行った際、所有者が名乗り出て５人との“再会”が実現。二宮は「連れられて来た１５年前はよく分かっていなかったけど、ようやく今このすごさが分かった」と感慨深そうに話した。大野はステージで「ハワイで当時、訳が分からないモヤモヤを抱えていたのを思い出しました。今そのモヤモヤはもうありません」と涙した。

デビュー会見以来、「嵐と言えばハワイ」のイメージは根付いた。しかし、必ずしも５人の“航路”は順風満帆ではなかった。