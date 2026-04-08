ルナ＆涼子、カズト（作間龍斗）への未練を抱え大阪へ『月夜行路』第1話見どころ
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）がきょう8日に初回放送を迎える。放送に先立って見どころが公開された。
【場面カット】切ない…佐々木希を励ます麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
多忙な夫と反抗期の子どもに振り回され家庭に居場所をなくした専業主婦の涼子。45歳の誕生日、涼子は夫・菊雄（田中直樹）の不倫を疑い、夜の銀座で尾行をはじめる。そこで出会ったのが、バーのママ・ルナ（波瑠）だった。
涼子は、ルナの持つ鋭い観察眼で、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）への未練を見抜かれてしまう。そしてそのままルナの強引な誘いで、カズトを捜す旅に大阪へ向かうことになるのだった。しかし旅の始まりには殺人事件が待ち受けている…。
大阪を訪れたルナと涼子は、近松門左衛門『曽根崎そねざき心中』の舞台・露天つゆのてん神社で、寄り添う男女の遺体を発見する。夫の裏切りと最期を嘆く妻・愛子（佐々木希）の姿に、重度の文学オタクであるルナは、持ち前の文学的知識を使い、事件の真相を明かそうと試みる。刑事の田村（柳俊太郎）や小湊（渋川清彦）を相手に独自の推理を繰り広げるが…。「心中事件」の裏側に隠された、残酷な真実とは一体何なのだろうか。
【場面カット】切ない…佐々木希を励ます麻生久美子
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
涼子は、ルナの持つ鋭い観察眼で、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）への未練を見抜かれてしまう。そしてそのままルナの強引な誘いで、カズトを捜す旅に大阪へ向かうことになるのだった。しかし旅の始まりには殺人事件が待ち受けている…。
大阪を訪れたルナと涼子は、近松門左衛門『曽根崎そねざき心中』の舞台・露天つゆのてん神社で、寄り添う男女の遺体を発見する。夫の裏切りと最期を嘆く妻・愛子（佐々木希）の姿に、重度の文学オタクであるルナは、持ち前の文学的知識を使い、事件の真相を明かそうと試みる。刑事の田村（柳俊太郎）や小湊（渋川清彦）を相手に独自の推理を繰り広げるが…。「心中事件」の裏側に隠された、残酷な真実とは一体何なのだろうか。