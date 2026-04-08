Aぇ! group末澤誠也、ヒント無視の天然回答に千鳥が困惑 『千鳥かまいたちゴールデンアワー』学校クイズに参戦
4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』の「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」に超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部とともにゲストとして出演する。
【写真】かまいたち山内の罠にかかる超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
今回は学校にまつわる珍しい特徴を紹介し、それにまつわるクイズを出題。鹿児島・種子島の高校では、遠方から通う生徒のほとんどがカブに乗って登校する中、“オシャレスクーター”で登校する女生徒が語ったその理由がクイズに。超ときめき◆宣伝部と同じチームのかまいたち・山内健司は、吉川ひよりに耳打ちして回答をプロデュース。ところが、吉川が赤っ恥をかく結果となってしまうと、山内は憮然（ぶぜん）と吉川のせいにしようとする。
「日本一長い3連発」では、“独唱”や“朗唱（語り）”などを含め、フルコーラスで10分以上もある秋田の中学校の校歌にスタジオ中が驚愕。さらに、約10年前に話題となった“有名アーティストが歌う校歌”クイズも飛び出す。
沖縄では、「沖縄の下校時にみられる変わった慣習」がクイズに。沖縄の学生たちは昔から普通にやっていることだが、沖縄以外では見たことがないというその光景に全員ビックリ。しかし沖縄の生徒たちからは、沖縄出身のあの俳優もやっていたはず、という自慢話も。
「学校激うまグルメクイズ」では、並々ならぬ情熱でカレーを研究している京都大学の京大カレー部から出題。正解すると、同部が生み出した最高傑作「だし茶漬けカレー」や、唯一無二の「回鍋肉カレー」などを食べることができるとあって、全員大張り切り。そのほか、群馬のとある学校から全国に広がった“卒業式の定番”、廃校寸前だった高校に起きた“奇跡”、生徒のジャージに意味不明な刺繍（ししゅう）をする部活など、一風変わった特徴が次々明らかになる。
末澤はヒントを無視して独自の回答をするなど天然っぷりを発揮し、同じチームの千鳥がツッコミ連発。『M-1グランプリ2025』王者のたくろうも先輩芸人たちに負けじとボケ回答でスタジオを笑わせる。優勝チームには、今巷で大人気のアレがもらえるということで、女性ゲストたちは大喜び。逆に、男性陣は困惑してしまい、大悟からは「優勝でこれ？」とツッコミが入る。
【写真】かまいたち山内の罠にかかる超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部
今回は学校にまつわる珍しい特徴を紹介し、それにまつわるクイズを出題。鹿児島・種子島の高校では、遠方から通う生徒のほとんどがカブに乗って登校する中、“オシャレスクーター”で登校する女生徒が語ったその理由がクイズに。超ときめき◆宣伝部と同じチームのかまいたち・山内健司は、吉川ひよりに耳打ちして回答をプロデュース。ところが、吉川が赤っ恥をかく結果となってしまうと、山内は憮然（ぶぜん）と吉川のせいにしようとする。
沖縄では、「沖縄の下校時にみられる変わった慣習」がクイズに。沖縄の学生たちは昔から普通にやっていることだが、沖縄以外では見たことがないというその光景に全員ビックリ。しかし沖縄の生徒たちからは、沖縄出身のあの俳優もやっていたはず、という自慢話も。
「学校激うまグルメクイズ」では、並々ならぬ情熱でカレーを研究している京都大学の京大カレー部から出題。正解すると、同部が生み出した最高傑作「だし茶漬けカレー」や、唯一無二の「回鍋肉カレー」などを食べることができるとあって、全員大張り切り。そのほか、群馬のとある学校から全国に広がった“卒業式の定番”、廃校寸前だった高校に起きた“奇跡”、生徒のジャージに意味不明な刺繍（ししゅう）をする部活など、一風変わった特徴が次々明らかになる。
末澤はヒントを無視して独自の回答をするなど天然っぷりを発揮し、同じチームの千鳥がツッコミ連発。『M-1グランプリ2025』王者のたくろうも先輩芸人たちに負けじとボケ回答でスタジオを笑わせる。優勝チームには、今巷で大人気のアレがもらえるということで、女性ゲストたちは大喜び。逆に、男性陣は困惑してしまい、大悟からは「優勝でこれ？」とツッコミが入る。