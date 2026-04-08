元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（４２）が７日までに自身のＳＮＳを更新。４人の子どものうち２人が社会人になったことを明かした。

市井はインスタグラムで「我が家もそれぞれ進級、就職…と新たな春を迎えました」と書き始めると、「就活の子やひと足早く就職が決まり 物件選びから２０２６年開始してから今日という日までほんとうにあっという間で…新社会人と言えど分からなくてあたりまえ 一緒に諸々お役所さん銀行さん…の手続きも済ませ、ようやくひと段落 ホッです ていうか、早すぎ今年」と“激動”の２０２６年についてつづった。

さらに「４→２で子ども２人巣立っちゃってなんだか不思議な気持ち 寂しさ半分、心配半分、、、」と２人の子が独り立ちしたことに複雑な心境も吐露。それでも「全力応援は変わらない 自分で夢を見つけて、一生懸命頑張って…そんな子どもたちを尊敬しています」と前向きにつづった。

続けて「休みが合えばこうしておしゃべりできちゃうのもまた楽しい…からだに気をつけて、頑張ってほしいです」とつづり「＃親子＃子育て＃新生活」とハッシュタグを付けて締めると、メガネをかけた市井が満面の笑みを浮かべるショットを添えた。

市井は２００４年にギタリストと結婚して長女と次女をもうけるも、１１年に離婚。１２年に一般男性と再婚し、１３年３月に第３子となる男児、１７年４月に第４子女児を出産した。