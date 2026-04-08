男性デュオ「CHEMISTRY（ケミストリー）」が7日深夜に放送されたテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。デビュー前に候補となっていたユニット名を明かした。

2001年に同局のオーディション番組「ASAYAN」で約2万人の中から選ばれた川畑要と堂珍嘉邦。デビュー曲「PIECES OF A DREAM」のミリオンヒットをはじめ、これまでのCD総売上枚数は1800万枚を超える国民的デュオとなった。

番組内のトークで「別のユニット名をつけるなら?」という質問に対し、川畑は「別のユニット名あったよね。『CHEMISTRY』になる前に候補があった」と告白した。

MCのあのちゃんらが気になると、川畑は「何だっけ?危なかったよね、これになってたら…みたいなのあったよね」と気に入ったユニット名ではなかったことを思い返した。

あのちゃんらが注目する中、堂珍が明かした幻のユニット名は「Kool Dimension（クールディメンション）」。この名前にあのちゃんは「だいぶ…厨二っぽい」とバッサリ。

率直な意見に川畑は思わず大笑い。堂珍も「我々の世代の話ですと、ちょっと『聖闘士星矢』っぽいというか。双子座のジェミニとかが使ってそうな」と苦笑いし、当時の候補名がいかに独特なセンスであったかを振り返っていた。