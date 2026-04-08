村田雄浩のインスタグラム（＠ｍｕｒａｔａ＿ｔａｋｅｈｉｒｏ）より

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　俳優の村田雄浩（６６）が７日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の村田映里佳（４６）との夫婦ショットを披露した。

　村田は「個人事務所になってから　うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…　この日はとある映画の撮影があって…　帰りに”サザコーヒーエキュート品川店”でコーヒーとモンブランをいただきました〜」とつづり、コーヒーとモンブランを囲みながら過ごす、夫婦の穏やかなひとときを公開した。

　そして、「最近　うちの奥さんが　サザコーヒーが好きで　それに引っ張られて私もファンになりまして…　いろんな店舗を回りたいと思ってます〜」「ちなみに大洗店限定だと思ってた「マリー様のモンブランケーキ」が　品川店にもあるみたいで…　残念たのめばよかった〜　他の店舗でも頼めるのかな…　でも　次に品川駅に行くのが楽しみ。」などともコメント。

　さらに、「そして　この日撮影した映画の情報解禁は　まだ先になりそうです　公開など決まりましたら　改めてお知らせしますね〜」と記して締めくくった。

　この投稿には「サザコーヒーめちゃ気になります」「奥様素敵です」「モンブランよいですなぁ」「仲良しご夫婦ですねー」「いつも渋くてカッコイイ」「綺麗な奥様ですね」「美人奥様で流石、団長です！」といったコメントが寄せられている。