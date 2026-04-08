俳優の村田雄浩（６６）が７日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の村田映里佳（４６）との夫婦ショットを披露した。

村田は「個人事務所になってから うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが… この日はとある映画の撮影があって… 帰りに”サザコーヒーエキュート品川店”でコーヒーとモンブランをいただきました〜」とつづり、コーヒーとモンブランを囲みながら過ごす、夫婦の穏やかなひとときを公開した。

そして、「最近 うちの奥さんが サザコーヒーが好きで それに引っ張られて私もファンになりまして… いろんな店舗を回りたいと思ってます〜」「ちなみに大洗店限定だと思ってた「マリー様のモンブランケーキ」が 品川店にもあるみたいで… 残念たのめばよかった〜 他の店舗でも頼めるのかな… でも 次に品川駅に行くのが楽しみ。」などともコメント。

さらに、「そして この日撮影した映画の情報解禁は まだ先になりそうです 公開など決まりましたら 改めてお知らせしますね〜」と記して締めくくった。

この投稿には「サザコーヒーめちゃ気になります」「奥様素敵です」「モンブランよいですなぁ」「仲良しご夫婦ですねー」「いつも渋くてカッコイイ」「綺麗な奥様ですね」「美人奥様で流石、団長です！」といったコメントが寄せられている。