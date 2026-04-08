今日8日(水)は晴れて、東北から中国・四国にかけての広い範囲で花粉が大量に飛ぶでしょう。ピークの時期は間もなく終了する見込みですが、例年、ゴールデンウィーク頃までは飛ぶ所があります。

広範囲で花粉の飛散量増加

今日8日(水)は、全国的に晴れるでしょう。東北ではスギ花粉が、北陸や関東から中国・四国にかけてはヒノキ花粉が飛びやすくなります。広い範囲で、最も上のランクの「極めて多い」飛散量となるでしょう。

花粉のピークが過ぎた九州でも、北部を中心にヒノキ花粉が多めに飛ぶ所がありそうです。

向こう一週間 東北や東海を中心に多く飛ぶ

明日9日(木)も、日中は大体晴れて、花粉が大量に飛ぶでしょう。10日(金)は全国的に雨が降り、花粉の飛散は落ち着きます。

その先は日差しが戻り、花粉が再び飛びやすくなるでしょう。

ピークの時期はそろそろ終了する見込みですが、それでも、東北や東海を中心に「極めて多い」ランクの所もありそうです。

ピーク終了後もしばらくは対策を

スギ花粉は、多くの所で3月末までにピークの時期を終えて、飛散量は減少しています。仙台をはじめ東北でも、間もなくピークを過ぎるでしょう。

ヒノキ花粉の飛散がピークとなっている関東から四国にかけても、間もなく終息に向かう見込みです。

ただ、例年同様、ゴールデンウィークの頃までは花粉の飛ぶ所があるでしょう。特に、晴れて気温が上がる日や、風が強い日などは、飛散量が多くなる可能性があります。花粉に敏感な方は、対策を心掛けてください。