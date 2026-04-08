【経済指標】

【米国】

耐久財受注（速報値）（2月）21:30

結果 -1.4%

予想 -1.0% 前回 -0.5%（0.0%から修正）（前月比)

結果 0.8%

予想 0.6% 前回 0.3%（0.4%から修正）（輸送除くコア・前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、「１つの文明全体が今夜滅び、二度と戻ることはないだろう」とＳＮＳに投稿。さらに「そうなってほしくはないが、恐らくそうなる」とも付け加えた。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.897％（WI：3.909％）

応札倍率 2.68倍（前回：2.55倍）



＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁

・エネルギー価格上昇で総合インフレは押し上げられる。

・ただ、基調的な物価圧力の見通しは概ね変わらない。

・２６年の成長見通しを２．０－２．５％へやや引き下げ。

・インフレは上昇を予想。

・ただし、政策金利を変更する必要はない。

・３月の強い米雇用統計を受けて、労働市場に自信を示す。

・パウエル議長は、新議長が承認されるまでＦＯＭＣのトップを務める。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・原油価格がスタグフレーション的な形で物価を押し上げる可能性。

・雇用の伸び悩みと解雇の少なさも不確実性の要因。

・経済見通しについて慎重かつ不安を抱いている。

・持続的なインフレは責務に定着する恐れ。

・特定のセクターを除けば、採用率の低さはＡＩによるものではない。



＊米国、イランのカーグ島の軍事標的を空爆

米国はイランの原油積み出し拠点であるカーグ島の軍事標的を空爆した。標的はバンカーやレーダー基地、兵器庫などだった。カーグ島の着岸ドックには、意図的に攻撃しなかったという。



＊イラン、停戦協議を停止

イランが米国との交渉を停止したと伝わった。ＮＹタイムズ紙が伝えた。停戦協議を継続しないと仲介役のパキスタンに伝えたという。



＊パキスタン

・トランプ大統領に期限の２週間延長を要請。

・イランにもホルムズ海峡の開放を要請。



＊レビット報道官

・トランプ大統領はパキスタンの提案を承知している。

・何らかの回答がある。

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