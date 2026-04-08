【MLB BUZZ】大リーグの旬な話題を掘り下げる企画「MLB BUZZ」（毎週水曜日）の2年目第1回は、3月に行われた第6回WBCで初優勝を飾ったベネズエラ野球に迫る。準々決勝では連覇を狙った侍ジャパンを撃破。五輪、プレミア12を含めた3大国際大会では過去ベスト4が最高成績だった。何がベネズエラ野球を変えたのか。オマール・ロペス監督（49）や関係者の証言で、優勝国の裏側を振り返った。（取材・杉浦大介通信員）

ロペス監督らベネズエラのスタッフ、選手はWBCでの優勝を「母国のスポーツ史上最大の勝利」と呼ぶ。決勝戦直後、首都カラカスなど主要都市では人々が通りに出て、歓喜に震える様子が伝えられた。「涙なしには見られなかった」とロペス監督は振り返る。

「22年にWBCの監督に任命された時、私は夢を抱いた。子供たちが喜び、人々が泣き、国全体が一つになっている。その光景は、まさに夢だった」

大会前は米国、日本、ドミニカ共和国が3強と称された。なぜ準々決勝で日本を、決勝では米国を下して頂点に立てたのか。ほぼ全ての関係者は「今回のチームには団結力（Unity）があった」と口をそろえた。

「私は選手と話す時、小さな“箱”をモチーフに使った。大会中は“箱”の中にそれぞれのエゴをしまい込もう、と問いかけた。プレーする理由は1番に母国、2番に母国、3番も母国。それ以外はない。個人的な達成は脇に置き、国のためだけにプレーしようと誓い合ったんだ」

全試合の開始前と終了後、選手全員がクラブハウスで膝をついて神に祈りをささげた。ゲームが始まれば仲間の好プレーに歓喜し、勝利のダンス。日本戦の6回、アブレイユが逆転3ランを打った際、多くのチームメートがベンチを飛び出し一塁まで一緒に走った姿は象徴的だった。

23年に史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」でMVPのアクーニャ、22〜24年に3年連続首位打者のアラエス、コントレラス兄弟ら多くのスターを抱えてはいた。一方で祖国は長年インフレで経済が悪化の一途をたどり、1月にはマドゥロ大統領が米軍に拘束され、政情不安で先が見通せない。祖国を思うスター集団に団結力が生まれ、結束した。

3年前は準々決勝の米国戦での継投失敗でロペス監督は痛烈に批判されたが、カブスで抑えのパレンシア以外はほぼ無名のブルペンを巧みに操り、同時にチームの士気も高めた。決勝戦の9回無死一塁、代走起用され決勝点を呼ぶ二盗を決めたサノハは指揮官の話になると表情を崩した。

「ポジティブな空気をつくり、選手全員から100％を引き出してくれた。私自身も“自分らしくやれ”と言われ、信頼されていると感じられた」

若手から尊敬を集める主将のペレス捕手の存在も大きかった。ヒメネス内野手は「彼は優れた選手であり偉大な人間。一緒にプレーできることが誇りだ」と目を輝かせれば、先発と救援の両方で好投したデヘススは「本当に勤勉で、対戦相手の全ての打者のことを把握していた」と驚嘆した。打率・182と打撃不振ながら、準々決勝と決勝ではマスクをかぶり続けた。

ベネズエラの栄冠は多くのタレントをまとめ上げたリーダーたちの勝利だった。「私が一人でやったことではなく、選手たちがそれを証明してくれたのが何よりもうれしい」。目を赤く染めたロペス監督のメッセージは、ベネズエラ野球史の中で語り継がれていく。

《準々決勝で日本に逆転勝利 “強敵”討ちが大きな勢いに》準々決勝の日本戦の逆転勝利が分岐点となった。1次ラウンド最終・ドミニカ共和国戦に敗れた後、選手たちは「自分たちのベストを尽くそう」と改めて確認し合ったという。日本戦も3回で2―5とリードされながら、諦めずに追い上げた。「3度も優勝している日本には最大限のリスペクトを持っていた。あの試合で大きな勢いが生まれたことは疑いもない」とサノハ。「優勝するには強いチームを倒さなければならないと言ってきた。（日本戦で）実際にそれをやり遂げられた」というロペス監督の言葉通り、得た自信が大きな力になった。

▽ベネズエラ 南米大陸の北端、カリブ海に面した位置にあり、正式名は「ベネズエラ・ボリバル共和国」。人口約2800万人で世界最大の石油埋蔵量を誇る。1811年にスペインから独立し、1830年に大コロンビア共和国から分離。2010年代半ばには原油価格暴落や失政により、経済破綻や治安悪化が深刻化。世界最高落差の「エンゼル滝」や世界自然遺産「カナイマ国立公園」など、壮大な自然を有する。