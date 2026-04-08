サザンオールスターズの原由子（69）が7日、ソロデビュー45周年記念公演を神奈川県鎌倉市の鎌倉芸術館で行った。「京都・鎌倉物語」と題し、古都で2回ずつ開催する特別公演の最終日。70代を目前にしながらも若々しい歌声は健在で「一生青春で年を重ねたい」と意気込んだ。

21曲のステージを終えた締めのあいさつで、知られざる苦悩を明かすと観客1500人が息をのんだ。全国ツアーでサザン史上最多となる約75万人を動員し、全力で駆け抜けた昨年。体調を崩すことが多かったといい「ライブのたびに“これが最後になるのかな”なんて思っていた」と振り返った。すぐにハッと笑顔に変わると「もう大丈夫みたい！まだまだ頑張ります！」と高らかに宣誓。会場は割れんばかりの拍手と「原坊〜！」の声援が送られた。

夫の桑田佳祐（70）が2月に古希を迎え、自身は12月に仲間入りする。「（桑田が70歳の誕生日に）“一生青春”と言っていたのに共感をしたので、その気持ちで年を重ねていきたい」と、学生時代から続けてきた音楽という青春をいつまでも謳歌（おうか）する“生涯歌手宣言”で会場を沸かせた。

ソロ公演は2023年以来3年ぶり。代表曲「あじさいのうた」で幕開けし、約2時間のステージで、昨年からサントリー緑茶「伊右衛門」のCMソングに起用されている「花咲く旅路」や、サザンの「シャボン」などのカバー、メドレーも披露。キーボードだけでなくアコースティックギターも演奏し、安らぎを与えるような歌声で情感たっぷりに歌い上げた。

桑田から「日本の原風景を想像させる」と評されているように、京都と鎌倉の古都2会場での公演はまさに観客を旅行気分へと誘った。最後は「またライブで会える日を楽しみにしています！」と呼びかけ、再会を誓った。 （高原 俊太）

○…2都市で公演を行うのは1991年以来35年ぶりとなった。京都と鎌倉の全4公演のチケット7000枚は即完売。売れ行きはすさまじく、最終日は全国各地の映画館でライブビューイングが行われ、計約1万5000人を集めた。ライブ中に何度もカメラに手を振り「全国の皆さん、お元気ですか？画面越しですけど楽しんでください」と呼びかけていた。