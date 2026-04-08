ジャイアンツ-フィリーズ戦

米大リーグのジャイアンツは6日（日本時間7日）、本拠地オラクル・パークでフィリーズと対戦し4-6で敗れた。始球式には韓国アイドルが登場し、スタジアムもSNSも騒然となった。

大歓声を浴びながら、オラクル・パークのマウンド付近に向かったのは、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX」のソリュンだった。

へそ出しファッションで左腕を振ると、投じたボールはノーバウンドで捕手役を務めたイ・ジョンフのグラブに収まった。その後、2人は記念撮影し、ソリュンはお辞儀していた。

地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」のジャイアンツ専門Xが、「「NMIXXのソリュンが今夜の始球式を務める」として始球式の動画を公開すると、ファンからは歓喜の声が相次いだ。

「お辞儀が可愛らしい」

「プリンセスだ」

「彼女は完璧だ」

「これほどの美人は違法だろ」

「ドジャースにも来てくれ」

「突然ジャイアンツのファンになった」

「彼女は可愛すぎる」

試合前には6人全員でパフォーマンスも披露し、ファンを魅了していた。



（THE ANSWER編集部）