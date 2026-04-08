「これほどの美人は…」 メジャー始球式の女性アイドルに騒然、へそ出し衣装に釘付け「違法だ」
ジャイアンツ-フィリーズ戦
米大リーグのジャイアンツは6日（日本時間7日）、本拠地オラクル・パークでフィリーズと対戦し4-6で敗れた。始球式には韓国アイドルが登場し、スタジアムもSNSも騒然となった。
大歓声を浴びながら、オラクル・パークのマウンド付近に向かったのは、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX」のソリュンだった。
へそ出しファッションで左腕を振ると、投じたボールはノーバウンドで捕手役を務めたイ・ジョンフのグラブに収まった。その後、2人は記念撮影し、ソリュンはお辞儀していた。
地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」のジャイアンツ専門Xが、「「NMIXXのソリュンが今夜の始球式を務める」として始球式の動画を公開すると、ファンからは歓喜の声が相次いだ。
「お辞儀が可愛らしい」
「プリンセスだ」
「彼女は完璧だ」
「これほどの美人は違法だろ」
「ドジャースにも来てくれ」
「突然ジャイアンツのファンになった」
「彼女は可愛すぎる」
試合前には6人全員でパフォーマンスも披露し、ファンを魅了していた。
（THE ANSWER編集部）