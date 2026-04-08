次期「iPhone 18 Pro」ではブラックが登場しない可能性が浮上しました。

↑次期iPhone 18 Proでブラック復活の可能性は低い（画像提供／ubeyonroad／Unsplash）。

2025年に発売された「iPhone 17 Pro」では、シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルーの3色が展開されました。そのため、iPhone 18 Proではブラックカラーの復活を望む人もいます。しかし、著名リーカーのInstant Digital氏はその可能性を排除しました。

また、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は次期iPhone 18 Proにおいて従来のカラーとともに「ディープレッド」がテストされていると述べています。しかし、そのテストにブラックは含まれていない模様です。

以前の噂では、アップルはiPhone 18 Pro向けにパープルやブラウンも検討していると言われていました。しかし、ガーマン氏はこれらのカラーについて、「レッドのバリエーションに過ぎない」との見解を示しています。

一方で「折りたたみ式iPhone」については、「遊び心のあるカラー」ではなく、より保守的なスペースグレー・ブラックおよびシルバー・ホワイトが投入されると報じられています。

Instant Digital氏はアップルの噂に関して、高い確率で言い当てている人物。ブラックのカラーリングが好きな人は、iPhone 18 Proよりも折りたたみ式iPhoneを検討した方がいいかもしれません。

Source: Weibo via MacRumors

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