女優・釈由美子（４７）が、愛息との親子ショットを披露した。

釈は８日までに自身のインスタグラムを更新。「劇団四季『マンマ・ミーア！』初日公演を息子と観劇してきました」と報告すると、息子と寄り添った親子ショットを披露した。釈はボーダーのトップスにベージュのパンツ姿で立つワンショットも見せている。

「ＡＢＢＡの大ヒットナンバーが響く世界中で愛されている『マンマ・ミーア！』休憩時間にオリジナルペンライトを準備しカーテンコールでは客席総立ちで『ダンシング・クィーン』を歌い踊る“参加型”のミュージカルに親子で大熱狂してきました」と興奮冷めやらぬ様子。「母娘の絆や熱い友情、全編に優しさと愛が溢れています」とつづった。

さらに「悲しい世界情勢に胸を痛めて先の見えない未来に不安しかなかったけど観劇している間はそんなネガティブな気持ちも吹き飛んで心の底から笑い、涙が溢れました 改めて、素晴らしい『演劇のチカラ』に感謝しかありません。。」と素直な思いも記した。この投稿には多くの「いいね！」が寄せられている。