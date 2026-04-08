◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島５―２巨人（７日・マツダスタジアム）

ウィットリーは球に力もあり、３回までは好投だった。だからこそ、四球で走者を出してからの２ラン、これが２度は、もったいなかった。中でも５回２死から投手の森下に四球、そしてストライクを取りにいこうとした真ん中付近の真っすぐを大盛に打たれたのが痛かった。

鬼門と言われるマツダでは、なぜかミスが出てしまう。増田陸の２度の落球は失点にはつながらなかったが、投手に与えた四球はミスといってもいい。６回は振り逃げとエラーが絡みノーヒットで追加点を奪われた。そして８回先頭のキャベッジは、左翼線のヒットで二塁を狙って刺された。ハッスルプレーが売り物の助っ人。勝負に行く走塁が必要なケースも、もちろんあるが、あそこは点差を考えても絶対にアウトになってはいけない場面だった。

４回に森下から粘って四球を３つ奪い取ったり、７回には大城以下が４連打するなど、個々の状態は悪くない。選手は鬼門などと、そこまで深刻に感じてはいないと思うが、悪い結果が続くと雰囲気が良くないことは間違いがない。次の試合に勝って、早めに嫌なムードを払拭（ふっしょく）したい。（野球評論家・清水 隆行）