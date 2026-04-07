あなただけの【ステート オブ エスケープ】のバッグが作れる、LIMITED SHOPが阪急うめだ本店にオープン

【ステート オブ エスケープ】が2026年4月8日（水）～21日（火）まで、阪急うめだ本店にてLIMITED SHOPをオープン。ステンシルアーティスト・守矢努氏とのコラボレーションバッグ「STATE OF ESCAPE × Tsutomu Moriya」が数量限定で登場します。

ステンシルで世界に一つだけのバッグを

数量限定で登場するステンシルアーティスト・守矢努氏とのコラボレーションバッグ「STATE OFESCAPE × Tsutomu Moriya」には、デザイナーが選んだ「THIS WAY」、「LED BY WONDER DISCOVERY IS THE ESCAPE」の2つの言葉をステンシルで表現。

「STATE OF ESCAPE × Tsutomu Moriya “THIS WAY”Escape」\69,300、「STATE OF ESCAPE × Tsutomu Moriya “THIS WAY”Flying Solo」\64,900、「“LED BY WONDER DISCOVERY IS THE ESCAPE”Escape」\69,300、「“LED BY WONDER DISCOVERY IS THE ESCAPE”Flying Solo」\64,900

4月11日（土）には守矢氏を迎え、ライブペイントイベントを開催。アートの世界観を体感しながら、世界に一つだけのバッグを作れるイベントです。

ステンシルアーティスト・守矢努氏

LIMITED SHOP開催中に、税込み\50,000以上のバッグを購入すれば、ライブペイントイベントで買ったバッグにその場でステンシルを施してもらえるサービスも。バッグというプロダクトに、アートとメッセージが宿る特別なひとときを楽しんで。

イベント先行販売！ ダブルハンドルバッグの新色も

守矢氏による遊び心溢れる特別なコレクションのほか、イベント先行販売のダブルハンドルバッグのニューカラーもラインナップ。人気モデルや新色などこの機会ならではの出合いです。

「Escape double handle」\64,900 、「Flying Solo double handle」各\58,300

先行販売の「Escape」と「Flying Solo」は、シグネチャーであるネオプレンのボディにあしらわれたショルダーとハンドキャリーの両方に対応するダブルハンドルが特徴です。

あなただけのバッグをつくりに、ぜひLIMITED SHOPへ足を運んで。

会場／阪急うめだ本店 1階バッグアトリエイベントスペース

守矢努氏のライブペイントイベント

日時／2026年4月11日（土）10:30～19:00※予約優先

会場／阪急うめだ本店 8階特別室B

所要時間／約30分

対象／LIMITED SHOP開催中に、税込\50,000以上のバッグを購入された方

※価格はすべて税込みです