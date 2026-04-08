◇パ・リーグ 西武8−6ソフトバンク（2026年4月7日 みずほペイペイD）

今季から登録名を「仲三河」から変更した西武の「仲三（なかみ）」の打球は、力強く右中間席に飛び込んだ。5日の1軍昇格から2試合連続の「4番・DH」で、待望のプロ初アーチ。チームの連敗を4で止めた。「最高の形で1安打できて良かった。気持ちいいの一言ですね」と最高の笑顔を見せた。

同点の5回に岸の適時二塁打で勝ち越し、なお1死二塁の好機だった。大関の初球スライダーを仕留め「飛距離は気にしなかった。何とかヒットでもいいから打ちたいと思っていた」という2ランで一気に突き放し、今季最多8得点に大きく貢献した。

5日の楽天戦は初めて「4番・DH」で先発も、5打数無安打3三振に終わっていた。10回2死三塁のサヨナラ機では、見逃し三振。この日も1、2打席目は三振と嫌な流れも「何としても打つ。100％気持ちでいきました」と同じ轍（てつ）は踏まなかった。

コスパ抜群の新4番に起爆剤の期待が高まる。今季4番に座った12球団の選手で、仲三は最低の年俸650万円。今季本塁打を放った選手の中でも最安値という“破格”の4番だ。4番に期待していた主砲ネビンが左脇腹違和感で合流が遅れているだけに、西口監督も「和製大砲というところは期待するところ。大きく育ってほしいという意味も込めて4番に据えています」とキーマンに指名した。

20年ドラフト7位で入団も、23年オフに育成契約。昨季は2年ぶりに支配下復帰したが、夏に右有鉤（ゆうこう）骨を骨折で離脱する不運にも見舞われた。昨オフに愛称の「ナカミ」に登録名変更を決意。「去年支配下になることができたので新たな高みを目指して」。決意を秘めた23歳が、バットで新たな名前を売り込んでいく。 （河西 崇）

≪日本選手異例の短縮≫仲三の他に今季本名ではなく登録名でプレーしている選手は大勢（巨）、リチャード（巨）、YG安田（楽）、愛斗（ロ）らがいる。過去に名字を利用した例ではT―岡田（オ）、K―鈴木や山本昌（中）らがいるが、主な変更理由は同姓の選手や監督がチームに在籍していたためで、日本選手が短縮した登録名にするのは異例。外国人ではマニー（大毎）、ブーマー（阪急など）、ランス（広）、ディンゴ（中）らがニックネームや本名を短くした名前でプレーした。

≪2軍で育成初サイクル安打≫☆生まれ＆サイズ 2002年（平14）10月22日生まれ、栃木市出身の23歳。1メートル80、100キロ。右投げ左打ち。

☆球歴 大平東小2年から「大平東クラブ」で軟式野球を始め、大平中では「小山ボーイズ」でプレー。ジャイアンツカップで準優勝＆U15W杯に出場した。大阪桐蔭では投手として1年夏からベンチ入りするも、右肩痛の影響で3年時に外野手転向。3年夏の交流試合で甲子園でプレーした。高校通算11本塁打。20年ドラフト7位で西武入団。

☆本名は「仲三河」 全国では約80人しかいないとも言われる珍しい名字で、主に栃木県大平町に集中。読みは「なかみがわ」。栃木県に多く見られる「中三川」姓から派生したという由来があり、平安時代の武将・藤原氏につながるという説もある。

☆戦力外→支配下復帰初H プロ入り3年で結果が残せず、23年オフに戦力外から育成契約。昨季5月29日の2軍戦で育成初のサイクル安打を達成すると、7月10日に再び支配下選手となり、同日の楽天戦で代打として1軍初出場、初安打＆初打点をマーク。