「オリックス３−１ロッテ」（７日、京セラドーム大阪）

仕事人の一振りがチームの窮地を救った。１−１の同点で迎えた七回２死一、三塁だ。好調１番のオリックス・宗佑磨内野手（２９）が値千金の右前適時打を放ち、勝ち越しに成功。チームの連敗を３で止め、借金返済に貢献した。

「（初球を）完璧に捉えられたと思います。全ての球を反応できる準備をしてたので、その結果です」。今季の宗は開幕から違う。昨季は打撃不振で春先から長期の２軍落ち。９８試合出場、打率・２３５、６本塁打、２８打点と低迷した。過去３度獲得してきた守備の「ゴールデングラブ賞」も２年連続で逃したほどだったが、今季は開幕から１試合を除き、１番で好調を維持。３連敗した先の日本ハム戦では２試合連続本塁打を放つなど、３戦連続打点をマークし、３年ぶりのＶ奪還に燃えるチームをけん引している。

昨オフには「野球は結局打てないと試合に出られない」と改めて痛感。切磋琢磨（せっさたくま）して自分に磨きをかけてきた宗はお立ち台で「エスコンで３連敗したので今度は僕らが３連勝してやり返そうと思っている」と宣言。この男がいれば心強い。