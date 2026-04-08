「東都大学野球・青学大１０−２亜大」（７日、神宮球場）

開幕し第１週の１回戦３試合が行われ、史上初の７季連続優勝を狙う青学大と中大、東洋大が先勝した。青学大は１０−２で亜大に快勝。今秋ドラフト候補・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）が８回５安打２失点と好投した。打線は中山凱（２年・専大松戸）が満塁本塁打を含む７打点と活躍。中大は国学院大に１０−４で勝った。東洋大は１０季ぶりに１部復帰した立正大を３−１で下した。

テンポ良く腕を振り、エースの風格を見せつけた。青学大の今秋ドラフト候補・鈴木が８回を５安打２失点。阪神を含む日米スカウトが視察する中で開幕戦からアピールに成功した。

立ち上がりから上々の投球だった。初回に味方が３得点し「だいぶ緊張していたけど、（先制点のおかげで）ちょっとだけ緩むことができた」。初回２死からこの日最速の１５１キロを記録した。八回１死一塁には山里に左中間への２ランを浴びて唯一得点を許したが、ひきずることなく後続はピシャリと断った。

昨年は中日にドラフト１位で入団した中西がチームをけん引し、今年はその後を継ぐエースとして開幕投手を務めた。「１、３戦目と中西さんはずっと勝ってきていたので、（自分も）勝たなきゃいけないプレシャーもある」。今季はこれまで通り威力のある直球を武器にしながら、「カーブでフォームをリセットできる。自分の中で一番キーになるボール」と変化球も駆使して配球の幅を広げて勝負する。

阪神・吉野スカウトは「いろんな変化球を使いながら抑えていて良かった。ボールの質がいい。伸びしろに期待したい」と評価。史上初のリーグ戦７連覇へ、鈴木は「意識しすぎないように目の前の１試合を勝ちたい」と力を込めた。

◆鈴木 泰成（すずき・たいせい）２００４年５月２８日生まれ、２１歳。茨城県ひたちなか市出身。１８７センチ、９２キロ。右投げ右打ち。小学１年時から勝田野球スポーツ少年団で野球を始め、田彦中では友部リトルシニアに所属。東海大菅生では１年秋からベンチ入りし、２年春に出場したセンバツで２試合に登板。青学大では１年春にリーグ戦デビュー。昨年の日米大学野球選手権で大学日本代表入り。５０メートル走６秒０、遠投１０５メートル。最速１５４キロ。