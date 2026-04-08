「ＤｅＮＡ５−３中日」（７日、横浜スタジアム）

お立ち台から初めて見る景色。ＤｅＮＡ・橋本達弥投手（２５）は瞳を潤ませながら、ハマの夜空を見つめた。兵庫県屈指の進学校・長田高出身の秀才右腕が、待望のプロ初勝利。困難を乗り越え、４年目にしてつかんだ白星に胸を震わせた。

「本当に幸せな気持ちです。これまで３年間、うまくいかないことも多くて…」。２０２４年に右肩を痛め手術。同年オフには育成契約を結んだ。昨季７月に支配下枠に復帰し、橋本はプロとして今季に懸けていた。ここまで１軍登板は昨季８月の１試合のみ。「仕事をしていないというふうになってしまうので、後ろめたさがありながら過ごしていた」

大学時代は国指定の難病「ＩｇＡ腎症」を乗り越えプロ入りした不屈の男。心折れそうな日々も、自らのタフなメンタルと思考力で中継ぎの一角を勝ち取った。この日の出番は味方打線が４点リードを奪った直後の五回。ボスラー、細川、サノーのクリーンアップに対し、１球も直球を投げず得意の“お化けフォーク”で斬った。攻めの投球が勝利をもたらした。

喜びを伝えたい人はと尋ねられると「両親」と即答。「この３年間、野球の話をすることに気を使わせていたので。やっと楽しく野球の話ができるかなと思います」。ハマの頭脳派右腕はこれからも全力で腕を振る。

◆橋本達弥（はしもと・たつや）２０００年７月１８日生まれ。兵庫・神戸市出身。長田から慶大を経て、２２年度ドラフト５位でＤｅＮＡに入団。１５０キロを超える直球と、落差の大きなフォークが武器。大学入学前に国指定の難病「ＩｇＡ腎症」を患い、克服。プロ２年目には右肩を痛め手術し、リハビリに専念するため育成契約を結んだ。昨季７月に再び支配下復帰。同８月８日の巨人戦（横浜）でプロ初登板を果たした。