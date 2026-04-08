デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は２００勝以上して負け数の方が多い唯一の投手を取り上げる。

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Ｑ…通算犠飛数最多の打者は？

Ａ…野村克也１１３

「夜に咲く月見草」を自認する野村に、ふさわしい称号といえるかもしれない。アウトひとつと引き換えに、三塁から走者を迎え入れるのが犠牲フライだ。

本塁打数で８６８本の王貞治に逆転を許し、６５７本塁打はＮＰＢ２位だ。安打数は２９０１で、張本勲の３０８５に次ぎこちらも２位。拍手や歓声では本塁打や安打に譲っても、犠飛という渋い部門でトップを守り抜いた。

その職人技が引退の引き金になるのだから、世の中は皮肉なものだ。

南海からロッテを経て、前年から在籍した、西武時代の出来事だ。８０年９月２８日・阪急戦。野村は第１試合に８番・捕手として先発出場した。西武が１点を追う八回裏、１死満塁で打席が回ってきた。

ここまで３打数ノーヒット。とはいえ、名人芸である犠飛を打ち上げる自信満々に、打席へと向かった。マウンドには、高卒２年目でまだ１９歳の関口朋幸。まるで息子のような年の差だ。

近藤唯之の著書「引退 そのドラマ」で、野村はこう語っている。

「外野フライを打ちあげる技術は、１２球団で一番だと自信を持っていました。腕力を抜いて、ぽんとバットにボールを当てるのがコツなんです」

ところが、球界一を自認するフライ職人の背中から、根本陸夫監督の信じられない声が飛んできた。

「野村君、代わろう」

鈴木葉留彦を代打に出され、野村は呆然とベンチへと下がった。鈴木は併殺に倒れ、西武は好機を逸した。

「西武なんて負けてしまえ」

そう思った野村の心に、もはや戦う気力は残っていなかった。オフに引退を申し出て、現役生活に幕を下ろしたのだった。