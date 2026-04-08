両膝にガックリ手をついた。ウィットリーにとって痛すぎる失点になった。０―２の５回、２死から投手の森下に四球を与え、続く大盛に２ランを被弾。この日２本目となる一発に沈んだ。２度目の先発で６回９１球３安打５失点。「非常にフラストレーションがたまる。自分が犯した間違いで勝敗が決してしまった」と来日初黒星を喫した。

最速１５４キロの直球とカットボール主体で３回まで無安打。しかし４回。四球きっかけで２死一塁となり、米国で対戦経験のあったファビアンに内角高め１５０キロを左翼席まで運ばれた。チームとしても５試合連続で先制点を奪われ、５回も１５１キロを右翼席へ。被安打２で４失点と、四球絡みで苦しい結果を招いた。

「無駄なフォアボールからの長打が勝敗に直結してしまう。悔いが残る」と下を向いた助っ人。序盤はいいペースだっただけに、内海投手コーチも「もったいなさすぎるでしょ。ホームランというよりそこ（四球）を反省してほしい」と厳しい表情。エース格として期待される身長２０１センチの剛腕は「次に向けて修正したい」と言葉を絞り出した。（堀内 啓太）